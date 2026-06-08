عقود جديدة وخطوات أسرع.. الغربية تمضي بثبات نحو إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة

سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، 9 من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، في إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع واضعي اليد وتحقيق الاستقرار القانوني لهم وفقًا لأحكام القانون المنظم لهذا الملف.

توجيهاته العاجلة

وأكد محافظ الغربية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره أحد الملفات المهمة التي توازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل العمل على تسريع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أن عقود التقنين تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار للمواطنين وتمكينهم من الاستفادة القانونية من الأراضي، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدفع معدلات الإنجاز وإنهاء الطلبات المستوفاة وفق الضوابط والقوانين المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل

ودعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة من خلال الرابط: 🔗 https://nplr.estrdad.gov.eg واستكمال الإجراءات إلكترونيًا، مؤكدًا أن الدولة وفّرت العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين الجادين على إنهاء ملفاتهم، وأن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز هذا الملف الحيوي بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الجميع.