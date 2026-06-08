قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
ترامب: حصار إيران مستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقود جديدة وخطوات أسرع.. الغربية تمضي بثبات نحو إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، 9 من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، في إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع واضعي اليد وتحقيق الاستقرار القانوني لهم وفقًا لأحكام القانون المنظم لهذا الملف.

توجيهاته العاجلة 

وأكد محافظ الغربية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره أحد الملفات المهمة التي توازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل العمل على تسريع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أن عقود التقنين تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار للمواطنين وتمكينهم من الاستفادة القانونية من الأراضي، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدفع معدلات الإنجاز وإنهاء الطلبات المستوفاة وفق الضوابط والقوانين المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ودعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة من خلال الرابط: 🔗 https://nplr.estrdad.gov.eg واستكمال الإجراءات إلكترونيًا، مؤكدًا أن الدولة وفّرت العديد من التيسيرات لتشجيع المواطنين الجادين على إنهاء ملفاتهم، وأن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز هذا الملف الحيوي بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الجميع.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات عقود املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الرحمة.. رسالة قوية من فتحي لمنتقدي ثنائي منتخب مصر

جني خطاب

جني خطاب تتوج بفضية بطولة روما 2026 للجائزة الكبرى العالمية للتايكوندو

منتخب مصر

طارق الأدور: التعادل أو الفوز على بلجيكا يفتح أبواب التأهل أمام الفراعنة

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد