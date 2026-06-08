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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس تعليم النواب: نسبة الملتحقين بكليات الهندسة من التعليم الصناعي لم تتجاوز 10%

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن منظومة التعليم الفني التقليدية كانت تواجه تحديات كبيرة على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي انعكس على مستوى تأهيل الطلاب وقدرتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية أو المنافسة في سوق العمل.

وقال الشيحي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي، إن الدولة ورثت نظامًا تعليميًا يعتمد بشكل كبير على مسارات التعليم الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري، والتي تستوعب أعدادًا كبيرة من الطلاب مقارنة بالتعليم الثانوي العام، إلا أن مخرجات هذا النظام لم تكن تؤهل نسبة كبيرة من الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي بالشكل المطلوب.

وأوضح رئيس اللجنة أن طبيعة الدراسة التي كان يتلقاها الطلاب في هذه المسارات لم تكن كافية لإعدادهم أكاديميًا لاستكمال الدراسة الجامعية، مشيرًا إلى أن نسبة الملتحقين بكليات الهندسة من خريجي التعليم الثانوي الصناعي كانت محدودة للغاية، ولم تتجاوز نحو 10%، كما أن أداء العديد منهم داخل الكليات لم يكن بالمستوى المأمول مقارنة بباقي الطلاب.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس الحاجة الملحة إلى تطوير منظومة التعليم الفني والانتقال إلى نموذج أكثر حداثة يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدًا أن التعليم التكنولوجي يمثل نقلة نوعية حقيقية في هذا الملف.

وأشار الشيحي إلى أن التوسع في التعليم التكنولوجي من شأنه أن يرفع من كفاءة الطلاب العلمية والعملية، ويوفر لهم فرصًا أفضل لاستكمال دراستهم والحصول على مؤهلات وشهادات عليا، إلى جانب تأهيلهم بصورة تتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديثة.

رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب منظومة التعليم الفني التقليدية الطلاب التعليم الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري التعليم التكنولوجي

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