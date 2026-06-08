قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقاط القوة والضعف لـ المنتخب النيوزيلندي قبل مواجهة مصر.. كأس العالم 2026
الرئيس الكوري الجنوبي: الهجوم الصاروخي الإيراني على السفينة "نامو" في هرمز لم يكن متعمدا
200 جنيه رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الواحدة بقانون التعليم
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العراق يعلن إعادة فتح أجوائه أمام حركة الطيران

الطيران العراقي
الطيران العراقي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن العراق أعلن إعادة فتح أجوائه أمام حركة الطيران.

وفي وقت سابق أعلنت سلطة الطيران المدني بالعراق، إغلاق الأجواء الجوية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة بشكل مؤقت واحترازي.

وذكرت سلطة الطيران المدني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء التطورات والتوترات الإقليمية الراهنة حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني.

وأضافت، أن "القرار سيخضع للمراجعة وإعادة التقييم بصورة مستمرة وفقاً لما يستجد من معطيات على أن يتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات أو تحديثات تصدر بهذا الشأن".

وفي سياق ذى صلة.. نفى رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بانكين ريكاني، الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة مدنية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية.

وقال ريكاني، في بيان، إن "المعلومات المتداولة بشأن سقوط طائرة مدنية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية عارية عن الصحة"، مشيراً إلى أن "الحركة الجوية في المطارات والأجواء العراقية تُتابَع بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة، وأنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع".

ودعا رئيس سلطة الطيران المدني العراقي وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تداول الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة القلق وإرباك الرأي العام.

القاهرة الإخبارية العراق الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

شراكة مؤسسية لتعزيز الصادرات الغذائية ورفع كفاءة المشاركة في المعارض الدولية

احمد الوكيل

أحمد الوكيل: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير عبر شراكات استثمارية مع الصين

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ومدينة العبور

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد