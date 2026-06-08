رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق المحور ـ سعد زغلول بكفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق المحور – سعد زغلول.

يأتي هذا بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الإضاءة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وشملت الأعمال تركيب عدد 15 كشاف ليد جديدًا، بالإضافة إلى صيانة 28 كشافًا وإعادتها للعمل بكفاءة، بما يسهم في تحسين الرؤية الليلية ورفع مستوى الأمان والسلامة للمواطنين ومستقلي الطريق.

تمت الأعمال تحت إشراف محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومتابعة رضا سعد مسؤول الإنارة بحي غرب، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الأعمال ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالمنطقة.

تأتي هذه الأعمال في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الإنارة العامة، وحرص الوحدة المحلية على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتعامل الفوري مع الأعطال، بما يحقق المظهر الحضاري اللائق ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.