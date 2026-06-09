بيانات المستهلك في أمان.. إجراءات قانونية صارمة للتداول والاستخدام

نصت المادة 29 من القانون، على أن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

وذلك في إطار تعزيز حماية حقوق المواطنين، ضمن قانون حماية المستهلك الحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم جواز تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، بما يضمن حماية الخصوصية ومنع إساءة استغلال المعلومات الشخصية في المعاملات التجارية.

و للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

و في جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.