مدرب الأردن: حققنا الفائدة المطلوبة رغم الخسارة من كولومبيا

يرى المغربي جمال سلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، إن فريقه حقق الفائدة الفنية المرجوة من مواجهة كولومبيا الودية رغم الخسارة 2-صفر في سان دييجو بالولايات المتحدة، وأبدى ارتياحه من عدم حدوث إصابات خلال المباراة.

وجاءت المباراة الودية كتجربة أخيرة قبل دخول أجواء المنافسات الرسمية في كأس العالم 2026.

وأضاف سلامي في تصريحات صحفية عقب المباراة، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية أن الفريق واجه منتخبا مميزا واستفاد من التجربة لاختبار العديد من الجوانب خلال اللقاء.

وأوضح: "الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء، بما يسهم في تطوير أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل المواجهة المرتقبة أمام النمسا في افتتاح مشوار البطولة".

كما أعرب عن ارتياحه لعدم تعرض أي من اللاعبين لإصابات خلال مباراة اليوم.

وتنطلق النسخة 23 من كأس العالم يوم الخميس المقبل إذ يشارك منتخب الأردن ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

مجموعة الأردن

ويشارك الأردن لأول مرة في كأس العالم، وسيفتتح مبارياته في المجموعة بمواجهة النمسا يوم الأربعاء 17 يونيو الحالي على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر بعدها بستة أيام على نفس الملعب قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين في 28 من الشهر ذاته في دالاس.