18 فوزا متتاليا.. الأرجنتين تحقق رقما غير مسبوق مع سكالوني

حقق المنتخب الأرجنتيني، رقمت تاريخيا تحت قيادة ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأول، في المباريات الودية.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الأرجنتين بقيادة سكالوني تحقق 18 انتصارًا متتاليًا في المباريات الودية!

* 5-0 ضد إستونيا

* 3-0 ضد هندوراس

* 3-0 ضد جامايكا

* 5-0 ضد الإمارات

* 2-0 ضد بنما

* 7-0 ضد كوراساو

* 2-0 ضد أستراليا

* 2-0 ضد إندونيسيا

* 3-0 ضد السلفادور

* 3-1 ضد كوستاريكا

* 1-0 ضد الإكوادور

* 4-1 ضد غواتيمالا

* 1-0 ضد فنزويلا

* 6-0 ضد بورتوريكو

* 2-0 ضد أنغولا

* 2-1 ضد موريتانيا