خبير علاقات دولية يكشف أهمية زيارة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي إلى مصر

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية أن زيارة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي إلى مصر تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتأتي في إطار التنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في منطقة القرن الأفريقي.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن العلاقات المصرية الإريترية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بحوار سياسي دائم وتعاون متنامٍ في مختلف المجالات، بما يعزز من مكانة الشراكة بين الجانبين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار إلى أن الزيارة تتزامن مع ظروف إقليمية دقيقة تشهد تصاعداً في التوترات الأمنية والسياسية، وانعكاسات ذلك على حركة التجارة الدولية والملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي يفرض مزيداً من التنسيق بين الدول المعنية بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

التحديات المتزايدة

وأضاف أن المباحثات المرتقبة من المتوقع أن تتناول عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الصومال، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.