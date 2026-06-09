فاتن صلاح: المسيحية انتشرت في مصر مبكرًا قبل أن تصبح الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية

أكدت الدكتورة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العربي واتحاد الأثريين، أن مصر شهدت خلال الحكم الروماني الذي سبق الفتح الإسلامي اضطرابات سياسية واقتصادية ودينية أثّرت على حياة المصريين.

وقالت فاتن صلاح، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” أن المسيحية انتشرت في مصر مبكرًا قبل أن تصبح الديانة الرسمية للإمبراطورية، لكن الخلافات العقائدية بين السلطة الرومانية والمصريين أدت إلى توترات واضطهادات في فترات متعددة، خاصة مع اختلاف المذاهب الدينية بين الطرفين.

وتابعت أن مصر كانت مصدرًا مهمًا للغذاء داخل الإمبراطورية، خصوصًا القمح، إلا أن السكان تحملوا أعباء ضريبية ثقيلة.

اختلاف المؤرخين

وأشات إلى أنه تقدم عمرو بن العاص داخل مصر وصولًا إلى الفسطاط، مع وجود روايات تاريخية عن مواقف ومراسلات خلال الحملة، إضافة إلى اختلاف المؤرخين حول أقدم مسجد في مصر بين مسجد سادات قريش وجامع عمرو بن العاص.