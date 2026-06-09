قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت
موعد رأس السنة الهجرية 2026.. متى أول أيام عام 1448 وموعد الإجازة الرسمية؟
بتصميم الهاتشباك الرياضي.. ماذا تقدم تويوتا كورولا XSE؟
ريهام سعيد تهاجم المتنمرين على زوجة خالد سرحان: ده تشهير ضد الآدمية
انسى خطأ البرازيل.. حسام حسن يدعم مهند لاشين قبل المونديال
جاهزين للمونديال.. منتخب مصر يخوض تدريبه الأول في سبوكين
مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين في غارتين للاحتلال على جنوب لبنان
الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية
دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة
توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاتن صلاح: المسيحية انتشرت في مصر مبكرًا قبل أن تصبح الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية

الدكتورة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العربي واتحاد الأثريين
الدكتورة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العربي واتحاد الأثريين
محمود محسن

أكدت الدكتورة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العربي واتحاد الأثريين، أن مصر شهدت خلال الحكم الروماني الذي سبق الفتح الإسلامي اضطرابات سياسية واقتصادية ودينية أثّرت على حياة المصريين.

وقالت فاتن صلاح، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” أن المسيحية انتشرت في مصر مبكرًا قبل أن تصبح الديانة الرسمية للإمبراطورية، لكن الخلافات العقائدية بين السلطة الرومانية والمصريين أدت إلى توترات واضطهادات في فترات متعددة، خاصة مع اختلاف المذاهب الدينية بين الطرفين.

وتابعت أن مصر كانت مصدرًا مهمًا للغذاء داخل الإمبراطورية، خصوصًا القمح، إلا أن السكان تحملوا أعباء ضريبية ثقيلة.

اختلاف المؤرخين

وأشات إلى أنه تقدم عمرو بن العاص داخل مصر وصولًا إلى الفسطاط، مع وجود روايات تاريخية عن مواقف ومراسلات خلال الحملة، إضافة إلى اختلاف المؤرخين حول أقدم مسجد في مصر بين مسجد سادات قريش وجامع عمرو بن العاص.

فاتن صلاح سليمان التراث العربي الأثريين مصر الحكم الروماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

ترشيحاتنا

الزبادي

قوي عظامك وقلبك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا؟

فيتامين د

إزاي تحمي نفسك من نقص فيتامين د

سرطان الثدي

اعرف حقيقة علاقة الشاي الأخضر بسرطان الثدي

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

بدء العرض الخاص لفيلم «الكراش» بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن

فيلم الكراش
فيلم الكراش
فيلم الكراش

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد