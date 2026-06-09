قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة البداية.. موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم
مش قادر أستوعب أنه راح.. محمد شحاتة يحكي تفاصيل أصعب ليلة في حياته
لم ينظر للمقابل المادي.. رد فعل مفاجئ من عموتة بعد ارتباط اسمه بالأهلي
أخبار التوك شو| تفاصيل تحركات أسعار الذهب.. والضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد
بعد توقف الهجمات بين إيران وإسرائيل.. تراجع أسعار النفط العالمية
سقوط هليكوبتر أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.. نيران إيرانية أم عطل فني؟
محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل
الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي
احترامًا لتاريخي.. عماد متعب: رفضت المشاركة في كأس العالم 2018
هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والخواطر السيئة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
بقوة 720 حصانًا.. مرسيدس G-CLASS تظهر بتعديل ذهبي جديد| صور
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب محافظة هرمزغان في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنظيم جديد لصلاحيات إنهاء الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية

الاحوال الشخصية
الاحوال الشخصية
حسن رضوان

يتجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى إعادة تنظيم واحدة من أكثر المسائل حساسية في العلاقات الزوجية، عبر إجازة تفويض الزوجة في إيقاع الطلاق وفق ضوابط قانونية محددة، بما يحول هذا الحق من ممارسة غير منظمة إلى إطار تشريعي واضح يحدد الحقوق والالتزامات بين الطرفين. 

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المشروع إلى ضبط إجراءات الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري عبر تنظيم آليات إنهاء العلاقة الزوجية بصورة أكثر وضوحًا ومرونة.

تفويض الطلاق للزوجة تحت مظلة القانون الجديد

وبحسب نص المشروع، يحق للزوج أن يمنح زوجته تفويضًا بإيقاع الطلاق سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، ولمرة واحدة أو لعدة مرات، أو بشكل عام دون تقييد زمني، مع التأكيد على أن هذا التفويض يصبح ملزمًا بمجرد صدوره.

وأوضح المشروع أن الزوج لا يملك الحق في الرجوع عن التفويض بعد إصداره، بما يمنح الزوجة سلطة قانونية مستقرة لممارسة هذا الحق وفق الاتفاق المسبق بين الزوجين، وفي حدود الشروط المتفق عليها.

كما نص المشروع على أن الطلاق الواقع بموجب التفويض يخضع للضوابط التي يتضمنها الاتفاق الأصلي، سواء من حيث عدد مرات الاستخدام أو القيود المرتبطة به، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لهذه الحالة.

ويأتي هذا النص ضمن حزمة من المواد التي تعيد تنظيم إجراءات الطلاق وتحديد الجهات المخولة بإيقاعه، حيث أجاز المشروع أيضًا التوكيل الرسمي في الطلاق وفق شروط وضوابط محددة.

ويرى متابعون أن هذا التنظيم يمنح مرونة أكبر في إدارة العلاقة الزوجية، ويعزز مبدأ الاتفاق المسبق بين الطرفين حول آليات التعامل مع الخلافات، بما يحد من النزاعات ويحقق وضوحًا قانونيًا في الحقوق والالتزامات.

ويعد هذا التوجه جزءًا من مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية يعيد تنظيم العلاقات الأسرية من الخطبة وحتى ما بعد الطلاق، مع وضع ضوابط دقيقة للزواج والطلاق والنفقة والحضانة، واستحداث أدوات تنظيمية جديدة تستهدف تقليل النزاعات وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية تفويض الزوجة الطلاق العلاقات الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 في محطات الوقود

ترشيحاتنا

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

نقابة المرشدين السياحيين

لحماية المهنة.. تحرك عاجل من نقابة المرشدين السياحيين ضد الدخلاء وغير المؤهلين

حفيد يروج لعمل جده المحامي بطريقته البسيطة

بمشاعر صادقة. حفيد يروج لعمل جده المحامي بطريقته البسيطة

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

فيديو

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد