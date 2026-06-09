خطة سداد.. أضا يكشف تفاصيل إنهاء أزمة مستحقات صلاح مصدق مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن مسؤولي نادي الزمالك توصلوا إلى اتفاق مع المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، في خطوة تستهدف إنهاء أحد الملفات المرتبطة بأزمة القيد.

وأوضح خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي مستحقات اللاعب تقدر بنحو 809 آلاف دولار، حيث تم الاتفاق على حصوله على 400 ألف دولار بشكل فوري خلال الفترة الحالية، ضمن خطة سداد تم التوافق عليها بين الطرفين.

وأضاف أن المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب سيتم سداده على قسطين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسوية القضية بشكل نهائي ويدعم جهود الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد وإنهاء الملفات المالية العالقة.