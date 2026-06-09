قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة
وزير التخطيط لـ “الشيوخ”: خطة 2026/2027 “ديناميكية” لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
رئيس الوزراء: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات برنامج الطروحات الحكومية
الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026
تحرك حكومي جديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل وجذب الاستثمارات
مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم
50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن
حرب تذاكر المونديال تشتعل.. إيران تتهم أمريكا بعرقلة وصول مشجعيها للمدرجات
استعلام معاش تكافل وكرامة بالبطاقة.. رابط مباشر
من حلم في باريس إلى البطولة الأكبر عالميا.. القصة الكاملة لميلاد كأس العالم
مورينيو يعود إلى مدريد لقيادة الريال رسميًا.. وتحركات سريعة وخطة ميركاتو واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أسماء عبد الحفيظ

تلعب التغذية دوراً مهماً في صحة الجهاز التناسلي لدى الرجال والنساء، إذ تشير دراسات عديدة إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن قد يساهم في تحسين الخصوبة ودعم فرص الحمل، ورغم أن الغذاء وحده لا يعالج جميع أسباب تأخر الإنجاب، فإن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية ترتبط بصحة الهرمونات وجودة البويضات والحيوانات المنوية.

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة 

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة 

فى إطار هذا أكد الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الاهتمام بالعادات الغذائية الصحية يعد جزءاً أساسياً من الاستعداد للحمل، إلى جانب المتابعة الطبية والحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

الأسماك الدهنية

تأتي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة في مقدمة الأطعمة الداعمة للخصوبة، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتساعد هذه الدهون الصحية في دعم التوازن الهرموني وتحسين صحة الخلايا، كما أنها تلعب دوراً مهماً في صحة الجهاز التناسلي لدى الرجال والنساء.

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

الخضروات الورقية

تتميز الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبروكلي باحتوائها على حمض الفوليك والحديد ومضادات الأكسدة.

ويعد حمض الفوليك من العناصر المهمة للنساء اللاتي يخططن للحمل، حيث يساهم في دعم صحة البويضات ويعد ضرورياً خلال المراحل الأولى من الحمل.

 البيض

يعتبر البيض مصدراً جيداً للبروتين عالي الجودة وفيتامين د والكولين، وهي عناصر غذائية مهمة للصحة الإنجابية.

كما يساعد البروتين في دعم إنتاج الهرمونات والحفاظ على صحة الخلايا في الجسم.

المكسرات

يحتوي اللوز والجوز والفستق على دهون صحية ومضادات أكسدة ومعادن مهمة مثل الزنك والسيلينيوم.

ويرتبط الزنك بشكل خاص بصحة الحيوانات المنوية وإنتاج الهرمونات الجنسية، ما يجعله عنصراً مهماً للرجال.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

تساعد الفواكه مثل التوت والفراولة والبرتقال والرمان في تزويد الجسم بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

ويعتقد أن هذه المركبات قد تساهم في الحفاظ على جودة البويضات والحيوانات المنوية.

البقوليات

تعد العدس والفاصوليا والحمص من المصادر الممتازة للبروتين النباتي والألياف والحديد.

وتشير بعض الدراسات إلى أن استبدال جزء من البروتين الحيواني بالبروتين النباتي قد يكون مفيداً لصحة الخصوبة لدى بعض النساء.

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة 

منتجات الألبان

توفر منتجات الألبان الكالسيوم والبروتين وفيتامينات مهمة للجسم.

وينصح باختيار الأنواع المناسبة ضمن نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الاحتياجات الصحية لكل شخص.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون غير المشبعة وحمض الفوليك وفيتامين هـ، وهي عناصر تدعم الصحة العامة وقد تساهم في تحسين البيئة الهرمونية اللازمة للخصوبة.

عادات غذائية تدعم الخصوبة

إلى جانب التركيز على الأطعمة المفيدة، ينصح الخبراء بتقليل استهلاك الوجبات السريعة والأطعمة عالية السكر والدهون المتحولة، لأنها قد تؤثر سلباً على الصحة العامة والتوازن الهرموني.

كما أن الحفاظ على وزن صحي يعد من العوامل المهمة، إذ يمكن أن يؤثر كل من النحافة الشديدة والسمنة على الخصوبة لدى الرجال والنساء.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت صعوبة الحمل لفترة طويلة، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد الأسباب المحتملة والحصول على التقييم والعلاج المناسبين، لأن الخصوبة تتأثر بعوامل متعددة تتجاوز النظام الغذائي وحده.

أطعمة الخصوبة أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل فرص الحمل تحسين الخصوبة الهرمونات عناصر غذائية ترتبط بصحة الهرمونات الحيوانات المنوية صحة الجهاز التناسلي صحة الجهاز التناسلي لدى الرجال والنساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

الصدقة

6 أعمال إنسانية نافعة يكتب لك بها أجر الصدقة .. الأزهر للفتوى يوضحها

ذكرى وفاة الشيخ إبراهيم الشعشاعي

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ إبراهيم الشعشاعي.. أحد أعلام التلاوة المصرية

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل يجوز الجمع بين صلاتين لعذر طارئ.. هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والخواطر السيئة؟.. حكم نحر الحاج للفدية في بلده بعد العودة؟

بالصور

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد