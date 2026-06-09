تلعب التغذية دوراً مهماً في صحة الجهاز التناسلي لدى الرجال والنساء، إذ تشير دراسات عديدة إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن قد يساهم في تحسين الخصوبة ودعم فرص الحمل، ورغم أن الغذاء وحده لا يعالج جميع أسباب تأخر الإنجاب، فإن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية ترتبط بصحة الهرمونات وجودة البويضات والحيوانات المنوية.

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة

فى إطار هذا أكد الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الاهتمام بالعادات الغذائية الصحية يعد جزءاً أساسياً من الاستعداد للحمل، إلى جانب المتابعة الطبية والحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

الأسماك الدهنية

تأتي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة في مقدمة الأطعمة الداعمة للخصوبة، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتساعد هذه الدهون الصحية في دعم التوازن الهرموني وتحسين صحة الخلايا، كما أنها تلعب دوراً مهماً في صحة الجهاز التناسلي لدى الرجال والنساء.

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

الخضروات الورقية

تتميز الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبروكلي باحتوائها على حمض الفوليك والحديد ومضادات الأكسدة.

ويعد حمض الفوليك من العناصر المهمة للنساء اللاتي يخططن للحمل، حيث يساهم في دعم صحة البويضات ويعد ضرورياً خلال المراحل الأولى من الحمل.

البيض

يعتبر البيض مصدراً جيداً للبروتين عالي الجودة وفيتامين د والكولين، وهي عناصر غذائية مهمة للصحة الإنجابية.

كما يساعد البروتين في دعم إنتاج الهرمونات والحفاظ على صحة الخلايا في الجسم.

المكسرات

يحتوي اللوز والجوز والفستق على دهون صحية ومضادات أكسدة ومعادن مهمة مثل الزنك والسيلينيوم.

ويرتبط الزنك بشكل خاص بصحة الحيوانات المنوية وإنتاج الهرمونات الجنسية، ما يجعله عنصراً مهماً للرجال.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

تساعد الفواكه مثل التوت والفراولة والبرتقال والرمان في تزويد الجسم بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

ويعتقد أن هذه المركبات قد تساهم في الحفاظ على جودة البويضات والحيوانات المنوية.

البقوليات

تعد العدس والفاصوليا والحمص من المصادر الممتازة للبروتين النباتي والألياف والحديد.

وتشير بعض الدراسات إلى أن استبدال جزء من البروتين الحيواني بالبروتين النباتي قد يكون مفيداً لصحة الخصوبة لدى بعض النساء.

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة

منتجات الألبان

توفر منتجات الألبان الكالسيوم والبروتين وفيتامينات مهمة للجسم.

وينصح باختيار الأنواع المناسبة ضمن نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الاحتياجات الصحية لكل شخص.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون غير المشبعة وحمض الفوليك وفيتامين هـ، وهي عناصر تدعم الصحة العامة وقد تساهم في تحسين البيئة الهرمونية اللازمة للخصوبة.

عادات غذائية تدعم الخصوبة

إلى جانب التركيز على الأطعمة المفيدة، ينصح الخبراء بتقليل استهلاك الوجبات السريعة والأطعمة عالية السكر والدهون المتحولة، لأنها قد تؤثر سلباً على الصحة العامة والتوازن الهرموني.

كما أن الحفاظ على وزن صحي يعد من العوامل المهمة، إذ يمكن أن يؤثر كل من النحافة الشديدة والسمنة على الخصوبة لدى الرجال والنساء.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت صعوبة الحمل لفترة طويلة، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد الأسباب المحتملة والحصول على التقييم والعلاج المناسبين، لأن الخصوبة تتأثر بعوامل متعددة تتجاوز النظام الغذائي وحده.