ترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام.

قال نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، إنّ المواقف الأوروبية الرافضة للتصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل تنطلق من النهج الذي يتبعه الأوروبيون عادة في السعي إلى تحقيق السلام.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يحاولون الوصول إلى تسوية سلمية رغم افتقارهم إلى وسائل فعالة لتحقيق ذلك، سواء عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع ويليامز: "نحن لا نتوقع السلام في الوقت الحالي ولكن الأوروبيون خلال هذه الفترة وكما حدث في العقد الماضي قلقون بشأن إحلال السلام، وهم يخافون من تعقيد الأمور مع ترامب، ويحاولون أيضاً في الجبهة الأوروبية أن يحاولوا الضغط على روسيا وبوتين؛ من أجل تخفيف قبضتهم على أوكرانيا".