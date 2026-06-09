قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة.. الحرارة تصل إلى 44 درجة في جنوب الصعيد
في ختام مؤتمر جنيف.. وزير العمل يبحث مع "الدولي للتوظيف" فتح الأسواق الأوروبية لشباب مصر
سيف زاهر: منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم
دون ال 70 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الدواجن الان
ترامب : نحن في "المراحل الأخيرة" من التوصل إلى اتفاق سلام
هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
الصحة تُعزز حماية القطاع الصحي في قمة الأمن السيبراني CAISEC 2026
احتياجاتنا 120 مليار متر ونعتمد بنسبة 98% على النيل.. سويلم يستعرض أمام البنك الدولي واقع الندرة المائية
رقصة الكواكب فوق سماء العرب.. الزهرة والمشتري يقتربان في مشهد يخطف الأنظار
لتسهيل سبُل التواصل مع الجمهور.. البحوث الإسلاميَّة يخصِّص خطًّا هاتفيًّا ضمن مبادرة تحدَّث معنا
بدء استئناف المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه.. بعد قليل
مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تُصدر تعليمات عاجلة للمواطنين لمواجهة الرطوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: المسلم يؤمن أن صفات الله تعالى ليس لها شبيه

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن جميع المخلوقات الموجودة في هذا الكون الفسيح تدلّ على آثار صفات الله تعالى، وعندما يتأمل الإنسان هذه الآثار، يعلم أنه لا معبود بحق سوى الله تعالى.

صفات الله 

واضاف جمعة في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الصفات غير الأسماء؛ فالأسماء هي كل ما دلّ على ذات الله تعالى مع صفات الكمال القائمة به، مثل: الحي، العليم، السميع، البصير؛ فهي تدل على ذات الله، وما قام به من الحياة، والعلم، والسمع، والبصر.

أما الصفات فهي: نعوت الكمال القائمة بذات الله تعالى، كالحياة، والعلم، والسمع، والبصر.

ومما يجب على المسلم أن يؤمن به أن صفات الله تعالى ليس لها شبيه ولا نظير فيما يتصف به الخلق من صفات، وإن اشتركت بعض الألفاظ في الاسم، فإن الحقيقة والمعنى اللائق بالله لا يشبه ما للمخلوقين؛ فما يقال في الأسماء من تنزيه يقال في الصفات من تنزيه.

فالله سبحانه متصف بكل الكمالات، منزه عن كل النقائص، قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11].
والنقائص التي يُنَزَّه عنها الله تعالى في صفاته هي كل ما يدل على الحدوث، أو يَسِمُ صاحبه بالنقص؛ فهو سبحانه لا يتصف بشيء من الأعراض المحسوسة كالطعم، واللون، والرائحة، والألم، وكذلك اللذة الحسية.
كما أنه لا يجوز أن يُنسب إلى الله عز وجل حقيقة الحركة والسكون، والذهاب والمجيء، والكون في المكان، والاجتماع والافتراق، والقرب والبعد من طريق المسافة، والاتصال والانفصال، والحجم والجرم، والصورة والحيز، والمقدار، والنواحي والأقطار، والجوانب والجهات.
والطريق في إثبات صفات الله تعالى هو توقيف الشارع، ومعناه: ورود هذه الصفة في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ﷺ، أو ثبوتها حكمًا كالصفة الثابتة بالإجماع، كالوجود.

وكل اسم من أسماء الله تعالى يصح أن نثبت ما يُشتق منه من صفات له سبحانه.

فعندما نقرأ قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. نثبت له صفة القدرة.
وعندما نقرأ قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}. نثبت له صفة العلم والإحاطة.

وعندما نقرأ قوله تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ}. نثبت له صفة القِدَم، وصفة البقاء.

وعندما نسمع ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله ﷺ، فكنا إذا أشرفنا على وادٍ هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ»؛

نثبت له صفة السمع على الوجه اللائق به سبحانه.
وفيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: كنت خلف رسول الله ﷺ يومًا، فقال لي رسول الله ﷺ: «يَا غُلَامُ، إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ».

ومن هذا الحديث نعلم أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والرزق، والعطاء والمنع، ودفع الضر وجلب النفع، وهو وحده الذي يجب أن يُفرد بالعبادة، التي هي غاية الخضوع والذل مع الفقر والحاجة لذي العزة والجبروت.

وفي قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. يعتقد المسلم نفي الكثرة والعدد.
وفي قوله تعالى: {اللَّهُ الصَّمَدُ}. يعلم أنه سبحانه الذي لا يحتاج إلى شيء، ويحتاج إليه كل شيء.
وفي قوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}. نفيٌ للقلة والنقص.
وفي قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}. نفيٌ للشبيه والنظير.

وقد اتفق المسلمون على تنزيه الله تعالى، وعلى التمسك بمحكم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وفهم بعض المتشابهات التي يوهم ظاهرها إثبات ما ينافي كمال الله وألوهيته، في ضوء ما قطعت به النصوص المحكمة من التنزيه.

ومن أغراض الوقوف على صفات الله تعالى كذلك: «التعلّق، والتخلّق، والتحقّق»؛ فالتعلّق بها يكون لإظهار العبودية والافتقار، والتخلّق بما يصلح أن يتحلى به الإنسان، والتحقّق بمعناها في التعامل مع الكون بما يُظهر شيئًا من رحمة الله الرحمن الرحيم.

صفات الله اسماء الله الحسنى التسبيح علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

أقرب إجازة رسمية في مصر 2026.. مواعيد العطلات المتبقية كاملة

أقرب إجازة رسمية في مصر 2026.. مواعيد العطلات المتبقية كاملة

كأس العالم 2026

عالم رياضيات يثير الجدل ويتوقع الفائز بكأس العالم 2026.. ما هو؟

بالصور

إجراء 290 عملية جراحية بمستشفيات صحة الشرقية في يومين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذير خطير.. حرائق السيارات الكهربائية تعاود الاشتعال رغم إطفائها

حرائق السيارات الكهربائية
حرائق السيارات الكهربائية
حرائق السيارات الكهربائية

وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

ارتفاع الإستروجين عند النساء.. أعراض قد لا تنتبهين إليها

هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين

فيديو

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد