استثمارات بمئات المليارات وعوائد أقل من المتوقع.. ماذا يواجه الذكاء الاصطناعي؟

تشهد صناعة الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات والاهتمام العالمي، إلا أن بعض الخبراء والمستثمرين بدأوا يطلقون تحذيرات بشأن مستقبل هذا القطاع، متوقعين أن يواجه تحديات اقتصادية قد تضع حدًا لحالة التفاؤل المفرط التي رافقته خلال السنوات الأخيرة.

استثمارات ضخمة مقابل عوائد محدودة

وبحسب جريدة إزفيستيا، حذر المستثمر الأمريكي البارز راي داليو من احتمال تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لهزة اقتصادية نتيجة الفجوة المتزايدة بين حجم الإنفاق على البنية التحتية والعوائد الفعلية المتحققة من هذه التقنيات.

وتشير التقديرات إلى أن كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ومنها Microsoft وAlphabet وAmazon وMeta، خصصت مئات المليارات من الدولارات للاستثمار في مراكز البيانات والخوادم والرقائق الإلكترونية اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تحديات استرداد التكاليف

يرى محللون أن حجم الإنفاق الحالي يتطلب تحقيق إيرادات استثنائية حتى تتمكن الشركات من استعادة استثماراتها. وبينما تتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لا تزال العوائد التجارية أقل من التوقعات التي بُنيت عليها خطط التوسع الضخمة.

ويثير هذا الوضع تساؤلات متزايدة حول قدرة السوق على تحقيق النمو المطلوب خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل والتطوير.

أزمة الطاقة تضغط على القطاع

لا تقتصر التحديات على الجانب المالي فقط، فمراكز البيانات الحديثة تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل النماذج الذكية وتدريبها.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا خلال الفترات الأخيرة، ازدادت المخاوف بشأن قدرة الشركات على مواصلة التوسع بالوتيرة الحالية، خصوصًا أن الطلب على الطاقة يتزايد بالتوازي مع نمو قدرات الذكاء الاصطناعي.

اعتراضات على مراكز البيانات الجديدة

في الوقت ذاته، بدأت بعض المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة تبدي تحفظات على إنشاء المزيد من مراكز البيانات، بسبب المخاوف المرتبطة باستهلاك الموارد والطاقة وتأثير هذه المشروعات على البنية التحتية المحلية.

ويرى مراقبون أن هذه الاعتراضات قد تؤدي إلى تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات المستقبلية، ما يضيف عقبة جديدة أمام خطط التوسع السريع للشركات التقنية.

تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي

يحذر خبراء الاقتصاد من أن أي تراجع حاد في وتيرة نمو قطاع الذكاء الاصطناعي لن يقتصر تأثيره على شركات التكنولوجيا فقط، بل قد يمتد إلى قطاعات أخرى مرتبطة به، مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وسلاسل التوريد العالمية.

كما أن تباطؤ الاستثمارات في هذا المجال قد ينعكس على الأسواق المالية التي شهدت خلال السنوات الماضية موجة كبيرة من الرهانات على مستقبل الذكاء الاصطناعي.

نهاية مرحلة الحماس المفرط

ورغم هذه التحديات، لا يعني ذلك نهاية الذكاء الاصطناعي أو تراجع أهميته، بل يشير إلى احتمال دخول القطاع مرحلة أكثر نضجًا وواقعية، تركز على تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية بدلاً من الاعتماد على التوقعات المتفائلة وحدها.

ويرى مراقبون أن السنوات المقبلة قد تشهد إعادة تقييم شاملة لنماذج الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق توازن أفضل بين حجم الإنفاق والعوائد الفعلية، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا واستدامة في هذا القطاع الواعد.