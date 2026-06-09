بعد حديث أمير رمسيس.. مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم

أصدر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بيانًا بشأن ذوي الهمم، وذلك عقب الجدل الذي أثاره حديث المخرج أمير رمسيس خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن احترام ذوي الهمم واجب ديني ومجتمعي، وأن التنمر عليهم يُعد جريمة شرعية وقانونية.

أكد مختار جمعة، أن ذوي الهمم يمثلون قوة حقيقية مضافة للمجتمع ويستحقون كل الاحترام والتقدير، مشددًا على أن الواجب تجاههم هو الإكرام والدعم واحترام قدراتهم ومواهبهم.

وقال جمعة، في بيان نشره عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الله عز وجل قد يمنح بعض ذوي الهمم من الفضائل وقوة الإرادة والعزيمة ما لا يمنحه لكثيرين من غيرهم، مؤكدًا أنهم من خيرة خلق الله ويجب التعامل معهم بكل تقدير واحترام.

وأوضح أن مجرد جرح مشاعر ذوي الهمم أو السخرية منهم أمر منهي عنه شرعًا، كما أن التنمر عليهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، واصفًا ذلك بأنه «جريمة شرعية وقانونية».

واستشهد وزير الأوقاف السابق بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على احترام الآخرين وعدم السخرية منهم أو الإساءة إليهم، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة ترفع صاحبها درجات، بينما قد تكون الكلمة السيئة سببًا في غضب الله تعالى.

واختتم مختار جمعة بيانه بالتأكيد على ضرورة تقوى الله في خلقه، قائلًا: «نحن بهؤلاء الكرام وليسوا هم بنا، بل هم إكرام الله لنا»، داعيًا إلى المزيد من الدعم والتقدير لذوي الهمم وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.