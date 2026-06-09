قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حديث أمير رمسيس.. مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم
بقعة زيت بطول 150 مترًا في شاطئ الجبيل بطور سيناء.. وتحرك عاجل لاحتواء التلوث وكشف المتسبب| ما القصة؟
الدينار الكويتي بكام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء
حرارة قياسية وفيضانات وجفاف.. إل نينيو يهدد من جديد| إيه اللي بيحصل؟
المونديال قرب.. موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026
بسبب التسريبات.. توزيع امتحان الرسم بدل الهندسة بلجان الإعدادية بالاسكندرية اليوم
مقتل عناصر من حماس في غارة استهدفت مقر الشرطة البحرية بخان يونس
رقمنة التراخيص (QR Code).. مقترح برلماني لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة
حسام حسن يراهن على جيل جديد.. وبلجيكا وإيران أبرز منافسي المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026
تفاصيل استعداد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة
إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار
%4 من القيمة الإيجارية السنوية.. لماذا مددت الحكومة وقف ضريبة الأطيان الزراعية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد حديث أمير رمسيس.. مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم

مختار جمعة
مختار جمعة
علا محمد

أصدر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بيانًا بشأن ذوي الهمم، وذلك عقب الجدل الذي أثاره حديث المخرج أمير رمسيس خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن احترام ذوي الهمم واجب ديني ومجتمعي، وأن التنمر عليهم يُعد جريمة شرعية وقانونية.

أكد مختار جمعة، أن ذوي الهمم يمثلون قوة حقيقية مضافة للمجتمع ويستحقون كل الاحترام والتقدير، مشددًا على أن الواجب تجاههم هو الإكرام والدعم واحترام قدراتهم ومواهبهم.

وقال جمعة، في بيان نشره عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الله عز وجل قد يمنح بعض ذوي الهمم من الفضائل وقوة الإرادة والعزيمة ما لا يمنحه لكثيرين من غيرهم، مؤكدًا أنهم من خيرة خلق الله ويجب التعامل معهم بكل تقدير واحترام.

وأوضح أن مجرد جرح مشاعر ذوي الهمم أو السخرية منهم أمر منهي عنه شرعًا، كما أن التنمر عليهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، واصفًا ذلك بأنه «جريمة شرعية وقانونية».

واستشهد وزير الأوقاف السابق بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على احترام الآخرين وعدم السخرية منهم أو الإساءة إليهم، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة ترفع صاحبها درجات، بينما قد تكون الكلمة السيئة سببًا في غضب الله تعالى.

واختتم مختار جمعة بيانه بالتأكيد على ضرورة تقوى الله في خلقه، قائلًا: «نحن بهؤلاء الكرام وليسوا هم بنا، بل هم إكرام الله لنا»، داعيًا إلى المزيد من الدعم والتقدير لذوي الهمم وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.

الدكتور مختار جمعة مختار جمعة وزير الأوقاف السابق ذوي الهمم أمير رمسيس المخرج أمير رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

احمد حسن

أحمد حسن يكشف عروض خوان بيزيرا وموقف الزمالك منها

ترشيحاتنا

بطارية تسلا موديل Y

هل تتفوق تسلا على الجميع؟.. بطارية موديل Y تحقق قدرة شحن خارقة

ساعة ذكية

قبل أن تشتري Apple Watch.. تعرف على البدائل التي تفوقت عليها

أجهزة مؤهلة لتحديث أندرويد 17

تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهم؟

بالصور

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب.. شاهد

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

وفاة شخص تكشف ثغرة قاتلة في نظام تويوتا الذكي

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد