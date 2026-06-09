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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز تكامل منظومة الأمن الغذائي

وزيرا التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر
وزيرا التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الجهاز، في تجسيد لتكامل أضلاع "مثلث الأمن الغذائي" الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والتوزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي.

تم خلال الاجتماع متابعة الجهود المبذولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة منظومة تداول السلع الاستراتيجية، إضافة إلى متابعة ملف توريدات القمح المحلي من المزارعين، بما يدعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التخزين والنقل للسلع الأساسية باستخدام  أحدث النظم، إلى جانب مناقشة آليات دعم المزارعين وتحسين كفاءة عمليات التسويق الزراعي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في مختلف الظروف.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

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