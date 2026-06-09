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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سحر نصر: خطة التنمية 2026/2027 تستهدف تعزيز الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطنين

سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية بالشيوخ
سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية بالشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس،  من حيث المبدأ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧ والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس وبناءً على التقرير الذي عرضته الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.


وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن مشروع القانون يُمثّل وثيقة كاملة في تقييم التحديات وواقعية في طرح الحلول، ويأتي تلبيّة للاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، مستهدفاً تحقيق توازن اقتصادي حقيقي يحفز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري للدولة.
وتوجهت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة على الجهد المبذول في إعداد مشروع الخطة، وما تضمّنه من رؤيةٍ متكاملةٍ ومستهدفاتٍ طموحةٍ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن، ويُترجم تكليفات القيادة السياسية.
وشددت الدكتورة سحر نصر على أن الفلسفة الأساسية لهذه الخطة ترتكز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة دون تمييز، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولوية قصوى للمحافظات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لضمان توجيه الاستثمارات لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
وثمنت الدكتورة سحر نصر الدور التاريخي والمستمر للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدة أنها تمثل النموذج الأبرز والمحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجاً، وموضحة أن الخطة الحالية تضمن استكمال مستهدفات هذه المبادرة العظيمة لتغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تليق بالمواطن، مشيرة إلى أن هذه الخطة ليست خطة عامٍ منفصل، وإنما هي أول حلقةٍ تنفيذيةٍ في إطارٍ متوسط المدى يمتد حتى عام ٢٠٢٩/٢٠٣٠، وهي أشبه بالخطوة الأولى في طريقٍ طويل يحكم اتجاه ما بعده، موضحة أن الخطة تأتي في مرحلةٍ تتعاظم فيها التحديات الدولية والجيوسياسية وحالة عدم الوضوح، وما يُميّزها أنها لم تتعامل مع هذه المتغيرات بوصفها قَدَرًا يُنتَظَر، بل بوصفها واقعًا يُدار عبر الارتكاز على نموٍّ اقتصادي يقوده الإنتاج والاستثمار، ويتّسع فيه دور القطاع الخاص، وتُنمَّى به القدرات البشرية.
وأضافت وكيل اللجنة المالية والاقتصادية أن الهدف الأسمى لأي إصلاح اقتصادي هو الارتقاء بـ "جودة الحياة" للمواطن المصري، لافتة إلى أن نجاح الخطط التنموية لا يُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات الصماء، بل بمدى شعور المواطن البسيط بالإنجازات على أرض الواقع، ولمسه للأثر الإيجابي لتلك الإصلاحات والبرامج التنموية والمبادرات القومية في حياته اليومية من خلال خدمات أفضل وفرص عمل حقيقية.
وأفردت الدكتورة سحر نصر جانباً من كلمتها للحديث عن الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن "المرأة المعيلة" تأتي على رأس أولويات الأجندة التنموية وتستحق رعاية خاصة وبرامج ومبادرات موجهة تستهدفها بشكل مباشر، لاسيما الأرامل والمطلقات، لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً وضمان توفير حياة كريمة لهن ولأسرهن.
وكانت الدكتورة سحر نصر، قد عرضت أمس توصيات اللجنة والتي تضمنت ضرورة الانتقال من مؤشرات الإنفاق المالي إلى مؤشرات قياسية تقيس الأثر الفعلي والملامس للمواطن بشكل حقيقي، معتبرة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو محدد أساسي للنمو طويل الأجل وليس إنفاقاً استهلاكياً، وشملت التوصيات ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً وفق ما تضمنته الخطة عبر التركيز على قطاعات ذات مرونة تشغيلية عالية ومعالجة الفجوة النوعية لمشاركة المرأة، بجانب التحول التدريجي إلى الدعم النقدي المشروط، وإنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر الخارجية، وتحسين مناخ الاستثمار عبر أدوات "الرخصة الذهبية" وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة.

وفيما يلي نص مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد موافقة مجلس الشيوخ:
(المادة الأولى) تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٣١٢٢٥،٤ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٢٤٥٠٥،٨ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوماً بالأسعار الثابتة يبلغ ٥،٤% ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (١) و (٢).
(المادة الثانية) يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠٢٧/٢٦ بمجموع ٣٧٨٣،٨ مليار جنيه، منه ٢٢٢٣،٨ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و ١٥٦٠ مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو ٥٥٣،٧ مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٤٥٠ مليار جنيه)، ونحو ٧٤٣،٤ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة ونحو ٢٦٢،٩ مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم ٣).
(المادة الثالثة) تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقاً لأحكام قانون إنشائه رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (٤) وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها . 

مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية

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