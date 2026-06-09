هزة أرضية قوية تربك معسكر إنجلترا قبل انطلاق كأس العالم 2026

تعرضت بعثة منتخب إنجلترا المتواجدة في ولاية فلوريدا الأمريكية لهزة أرضية قوية بلغت شدتها 6.1 درجات على مقياس ريختر، وذلك خلال استعدادات الفريق للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.



وقالت قناة الكأس القطرية: تعرضت بعثة المنتخب الإنجليزي لتجربة قاسية في مقر إقامتها بولاية فلوريدا الأميركية، إثر تعرض المنطقة لهزة ارضية قوية بلغت قوتها 6.1 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت قناة الكأس القطرية عبر حسابها على فيسبوك: أفادت التقارير أن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني شعروا بالارتدادات والاهتزازات بشكل واضح داخل غرفهم وفي مرافق مقر الإقامة، حيث يستعد المنتخب لخوض منافسات كأس العالم 2026.