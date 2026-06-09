الصحة اللبنانية: 8 شهداء و32 جريحا في غارة للاحتلال على حي المساكن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة اللبنانية، أعلنت أن هناك 8 شهداء و32 جريحا في غارة للاحتلال على حي المساكن في مدينة صور.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التطورات الميدانية الأخيرة في جنوب لبنان تمثل ترجمة مباشرة للمواقف الإسرائيلية التي أُعلنت عقب دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل التمسك بحرية العمل العسكري داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت أن إسرائيل كثفت ضغوطها عبر إصدار إنذارات إخلاء واسعة شملت مدينة صور ومحيطها، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية خلال مسار المفاوضات الجارية، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية تتركز بشكل خاص في منطقتي صور والنبطية.

وأضافت أبو شمسية أن التصعيد الإسرائيلي يرتبط أيضاً باعتبارات داخلية، في ظل سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى احتواء ضغوط اليمين المتطرف وتعزيز موقعه السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدة أن تل أبيب تسعى لإظهار استمرار قدرتها على فرض معادلاتها الأمنية والعسكرية في المنطقة.



