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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزيرة الإسكان: مشروع قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين وإنهاء فوضى السوق العقاري

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يهدف إلى تنظيم القطاع ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على ضبط السوق العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن التصور المبدئي للقانون يتضمن إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر من صدور التشريع، بما يضمن تأسيس كيان منظم يمثل المطورين العقاريين بصورة رسمية وفعّالة.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري بشكل شامل، إلى جانب إعداد تشريع خاص بتنظيم عمل المسوقين العقاريين، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مع مواجهة حالات العشوائية والاتصالات غير المنظمة التي يشكو منها المواطنون.

وأشارت المنشاوي إلى أن الدولة تعمل أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة وتنظيم آليات التواصل مع المواطنين بشكل منضبط، قائلة: "بيجيلي أنا شخصيًا مكالمات بشكل مستمر من مسوقين أو جهات بتعرض وحدات أو بتتواصل بطريقة عشوائية، وده بقى مصدر إزعاج حقيقي للمواطنين"، مؤكدة أن الهدف من التشريع المرتقب هو القضاء على فوضى التسويق العقاري والمكالمات غير المنظمة، بما يضمن وصول المعلومات العقارية بشكل دقيق وموثوق ويحد من الممارسات غير المنضبطة.

راندة المنشاوي الإسكان لجنة الإسكان مجلس النواب النواب الحكومة المطورين العقاريين

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