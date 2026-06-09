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التعليم الفلسطينية: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين منذ 7 أكتوبر 2023
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التعليم الفلسطينية: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين منذ 7 أكتوبر 2023

فلسطين: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين منذ 7 أكتوبر 2023
فلسطين: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين منذ 7 أكتوبر 2023
أ ش أ

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن حصيلة الشهداء في قطاع التعليم الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 21 ألفا و701 من الطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم / الثلاثاء /، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 20 ألفا و647 طالبا وطالبة و1054 من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الحق في التعليم.

وأشارت إلى أن أكثر من 179 مدرسة حكومية في قطاع غزة دُمّرت بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقصف والتخريب، إلى جانب تدمير أكثر من 63 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل.

وفي الضفة الغربية، لفتت الوزارة إلى تعرض 9 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، إضافة إلى استمرار الاعتداءات على عدد من المدارس واستهداف المستعمرين للطلبة.

وبيّنت أن عدد الشهداء من الطلبة في الضفة الغربية بلغ 128 من طلبة المدارس و39 من طلبة الجامعات، فيما أصيب 861 من طلبة المدارس وأكثر من 278 من طلبة الجامعات، إضافة إلى اعتقال 421 طالبا مدرسيا وأكثر من 487 طالبا جامعياً.

وفي قطاع غزة، استُشهد أكثر من 19 ألفا و101 طالب في المدارس و1379 طالبا جامعيا، فيما أصيب أكثر من 28 ألفا و419 من طلبة المدارس و3017 من طلبة الجامعات.

كما طالت الانتهاكات الكوادر التعليمية، إذ استُشهد 6 من العاملين في المدارس بالضفة الغربية وأصيب 25 آخرون، فيما تجاوز عدد المعتقلين من الكوادر التعليمية 171، بالإضافة إلى استُشهاد 802 من العاملين في المدارس و246 من العاملين في الجامعات بقطاع غزة، وإصابة 3291 من الكوادر المدرسية وأكثر من 1493 من الكوادر الجامعية.

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية حصيلة الشهداء في قطاع التعليم الفلسطيني الكوادر التعليمية في قطاع غزة الضفة الغربية

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