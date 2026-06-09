أرقام رسمية لبنانية: ارتفاع حصيلة الجرحى منذ 2 مارس إلى 11321

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عبر مركز عمليات طوارئ الصحة، أن عدد المصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى 8 يونيو الجاري ارتفع إلى 11321 جريحاً.

وفي وقت سابق، أوضح المركز أن إجمالي الخسائر البشرية خلال الفترة نفسها بلغ 3637 شهيداً، إلى جانب آلاف الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المناطق اللبنانية.

وقال إن هذه الحصيلة تستند إلى البيانات الميدانية المحدثة الواردة من المؤسسات الصحية والجهات المعنية، في إطار عمليات الرصد والتوثيق المستمرة للضحايا الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية.

وأكد المركز مواصلة التنسيق مع المستشفيات والفرق الصحية المختصة لمتابعة المستجدات وتحديث الأرقام بشكل دوري، بما يضمن دقة المعلومات المتعلقة بأعداد الشهداء والجرحى.