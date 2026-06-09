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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنشاء 5 مصانع كاملة لتدوير المخلفات في 3 محافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة و الذي تنفذه الوزارة  في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنميه بقيمة 79 مليون يورو  ومنحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 8 مليون يورو.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع وممثلي الوحدة .

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ما تم تنفيذه فيما يخص المشروعات المستهدفة بالمشروع لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات المعنية، حيث يستهدف المشروع إنشاء عدد 5 مصانع لتدوير المخلفات وكذا عدد 2 محطة نقل وسيط وتأهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية إلي جانب تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بالمحافظات الثلاثة ودعم منظومة جمع ونقل المخلفات بعدد 47 معدة متنوعة ما بين لودر وسيارات جمع ونقل مخلفات بحمولات مختلفة.

وتابعت الدكتورة منال عوض نسب تنفيذ المشروعات والتي بلغت ما بين 35% إلى 80% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل في فبراير 2027 .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات المستهدفة للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ، والعمل علي تذليل أي عقبات بالتنسيق مع المحافظات، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع وتحسين خدمات النظافة المقدمة للمواطنين، ويضمن استدامة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بدءًا من جمع المخلفات، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات، بالمحافظات الثلاث المستهدفة.

كما شهد الاجتماع عرضاً لموقف مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات للكوادر البشرية العاملة في المنظومة ، حيث تم استعراض أدوات حوكمة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية بكافة تفاصيلها الفنية والإدارية والتي تم تنفيذها من خلال مشروع كيتشنر تمهيداً لدراسة تعميم هذه الأدوات الحديثة الخاصة بالمتابعة والرقابة وتحسين كفاءة الأداء على المحافظات وتوفير التدريب اللازم للعاملين في إدارات البيئة ، لتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة مصرف كيتشنر المخلفات الصلبة بمحافظات الدقهلية والغربية

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