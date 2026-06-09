قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبلغ مالي ضخم .. كم بلغت أرباح وإيرادات كريستيانو رونالدو؟
إخلاء عقار 4 أدوار في حريق مفاجئ بدمياط | وتحرّك عاجل للمحافظ .. صور
جدول مباريات كأس العالم 2026 من الافتتاح إلى النهائي
100 عملية تغيير مفاصل ناجحة في 3 أشهر.. إنجاز طبي جديد بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
بعد إقرار خطة العام الجديد .. البرلمان يتدخل ويوصي الحكومة بزيادة الدعم
رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك
براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر
إنشاء 5 مصانع كاملة لتدوير المخلفات في 3 محافظات
رسميًا .. فرنسا تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إليها
البيئة تضع منهجًا مهمًا للحفاظ على الطبيعة ومواجهة تغير المناخ
أزمة مبابي تتفاقم .. هل يفقد منتخب فرنسا سلاحه الأهم في المونديال؟
فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهود مصرية مكثفة لدفع المرحلة الثانية من اتفاق غزة وسط تعقيدات ملف السلاح

غزة
غزة
محمود محسن

تتواصل الجهود الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، بقيادة مصر، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية. وبينما يسعى الوسطاء إلى بلورة وثيقة تحظى بقبول الأطراف المعنية والداعمين الدوليين، تبرز تحديات سياسية وأمنية معقدة تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار في القطاع.

قال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إنّ الجهود الكبيرة التي يبذلها الوسطاء، وخاصة الأشقاء في مصر، على درجة كبيرة من الأهمية، لأن الموضوع يتعلق بمستقبل قطاع غزة، كما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي عموماً.


إسرائيل تستغل ملف السلاح للاستمرار في العدوان


وأضاف، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما يحدث في قطاع غزة هو استمرار للحرب الدموية وحرب الإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم.
وتابع أن إسرائيل تستغل موضوع رفض الفصائل تسليم السلاح أو نزع السلاح في قطاع غزة للاستمرار في هذا العدوان وهذه الجرائم ضد قطاع غزة.


مساعٍ للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق


وأوضح العجرمي أن الوسطاء يحاولون التوصل إلى صيغة تكون مقبولة على الولايات المتحدة الأمريكية، بما يفضي إلى وقف العدوان الإسرائيلي والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تترافق مع انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف وكبير، إضافة إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء وتمكين اللجنة الوطنية من القيام بواجباتها في قطاع غزة في إطار عملية البناء وحل مشكلات القطاع الكبيرة.


تقدم نحو وثيقة توافقية بين الفصائل


وأشار العجرمي إلى أن ما يجري في مصر يتمثل في محاولات من قبل الوسطاء، وعلى رأسهم الأشقاء في مصر، للتوصل إلى صيغة توافق بين كل الفصائل، تسمح بالبدء بالمرحلة الثانية. 
وتابع أنه وفقاً لما يتم تداوله هناك تقدم في التوصل إلى صيغة وثيقة، فيما يحاول الأشقاء المصريون حالياً صياغة هذه الوثيقة بما يمكنها من أن تكون مقبولة على الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تقبل بأي صيغة إلا بنزع السلاح الكامل والمطلق لسلاح حركة حماس.

أشرف العجرمي فلسطين مصر قطاع غزة الأمن القومي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

المغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

إجازة رأس السنة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

توبا بويوكستون

توبا بويوكستون عن مسلسل الأمير: لأول مرة أشارك في عمل متعدد اللغات

ABtalks

كاظم الساهر ضيف أنس بوخش .. الليلة

مارتن سكورسيزي

ظهور مارتن سكورسيزي في عالم "Star Wars" عبر فيلم The Mandalorian and Grogu

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد