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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة "زاد العزة" الـ 210 لدعم الأشقاء في غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال أحمد نبيل، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العريش، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب القيود المفروضة على حركة المساعدات والإمدادات عبر المعابر.

وأوضح نبيل أن الجانب المصري واصل جهوده الإنسانية، حيث دفعت فرق الهلال الأحمر المصري قافلة "زاد العزة 210" إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية، إضافة إلى المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، فضلاً عن الملابس والخيام المخصصة لإيواء المتضررين.

وأضاف أن مصر تواصل تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة، من خلال استقبال المصابين والمرضى في المستشفيات المصرية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، ثم إعادتهم إلى القطاع بعد استكمال العلاج، بالتوازي مع استقبال دفعات جديدة من الحالات الإنسانية القادمة من غزة.

الهلال الأحمر زاد العزة الفلسطينيين قطاع غزة غزة

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