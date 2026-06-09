نيفين درويش تعلن تأهيلها قائدة لطراز إيرباص A350 الأحدث عالميا

أعلنت الكابتن طيار نيفين درويش، عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، عن إتمام تأهيلها بنجاح كقائد طائرة على طراز إيرباص A350، أحدث أفراد عائلة الطائرات التجارية التابعة لشركة إيرباص العالمية، لتمثل هذه الخطوة محطة فارقة جديدة في مسيرة الطيران المدني المصري.

وأعربت كابتن نيفين في منشورها عن اعتزازها بهذه الخطوة قائلة: "اليوم أعتز بإعلان لحظة فارقة في مسيرتي المهنية، ليست مجرد إنجاز شخصي، بل محطة تحمل اسم مصر والشركة الوطنية مصر للطيران إلى صفحة جديدة في تاريخ الطيران المدني الحديث".

وتأتي هذه المحطة لتتوج مسيرة مهنية حافلة تمتد إلى 35 عاماً في مجال الطيران، سجلت خلالها ما يقارب 20,000 ساعة طيران؛ لتصبح بموجب هذا التأهيل من أوائل السيدات القادة عالمياً اللاتي يقدن 6 طرازات مختلفة من عائلة إيرباص، والتي تضم: (A320, A321, A330, A340, A350, A380).

وفي لفتة تقديرية، استحضرت كابتن نيفين اسم الرائدة المصرية لطفية النادي، أول امرأة مصرية وعربية وأفريقية تحصل على رخصة طيران عام 1933 والتي فتحت الطريق أمام أجيال من النساء، موجهة رسالة إلهام للجيل الجديد أكدت فيها: "أهدي هذا الإنجاز إلى مصر وإلى كل فتاة تحمل حلمًا.. فبالعلم والاجتهاد والإصرار لا توجد حدود للطموح، ولا مهنة حكر على أحد".

ومنذ البدايات التاريخية عام 1933 وحتى قيادة أحدث طرازات الإيرباص المتطورة في عام 2026، تواصل الكفاءات النسائية المصرية إثبات ريادتها وتفوقها، ليواصل الطيران المدني المصري التحليق عالياً بين دول العالم.