قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لواقعة سكان عقاري منطقة كفرطهرمس..الأهالي أخلوا العمارتين ومحافظ الجيزة يضعهما تحت الملاحظة 3 أشهر
الأرصاد تحذر من الإجهاد الحراري .. وهذه طرق الوقاية
حقيقة بقعة زيت الجبيل بطور سيناء.. لجنة فنية تؤكد خلو الشاطئ من أي تلوث
الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي
طهران : لا علاقة وصاية بين إيران ولبنان .. والتنسيق بيننا لمواجهة عدو مشترك
رصاصة الغدر .. طمع في سيارة قاد شابًا إلى حبل المشنقة بـ راس سدر
أمام البرلمان | وزيرة الإسكان : إطلاق منصة لتصدير العقار للأجانب
بـ VIP Premium | السكة الحديد تُعلن تطوير قطارات خط القاهرة - أسوان .. مواعيد وتفاصيل
يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود
كان قدوة في العمل والإنتاج.. خالد الجندي: النبي كان أغنى الناس ولم يكن فقيرا
كأس العالم 2026 | موعد مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أوكراني سابق : تقهقر روسي يلوح في الأفق في زابوريجيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود محسن

قال الدكتور فولوديمير شوماكوف، دبلوماسي أوكراني سابق، إن القوات المسلحة الأوكرانية أمسكت بزمام المبادرة في الحرب بفضل المسيّرات الأوكرانية، كما أن أوكرانيا تدمر الإمدادات والخدمات اللوجستية الروسية خلف خطوط الجبهة، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على الجيش الروسي في الجنوب أيضًا.

وأضاف خلال مداخلة الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في زابوريجيا يلوح في الأفق احتمال تراجع الجيش الروسي وانسحابه من بعض المناطق المحتلة، ومن المتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة أن نشهد تصاعدًا في الصراع، بل إننا نلاحظ هذا التصاعد بالفعل حتى اليوم.

وأوضح أنه يدور الحديث عن قصف أوكرانيا بالصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، وفي المقابل يواصل الرئيس الأوكراني إثارة قضية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما أن الحديث يتواصل حول تزويدها بأنواع مختلفة من الصواريخ.

المساعدات المطلوبة لأوكرانيا

ولفت إلى أن هناك رأي مشترك بين الدول الأوروبية بشأن تقديم المساعدات المطلوبة لأوكرانيا، ومن الجدير بالذكر أن دول البلطيق تُعد من أبرز حلفاء أوكرانيا، وهي تدعمها بشكل كبير، وذلك في ظل التهديدات الروسية المتكررة واحتمالات شن هجمات على هذه المنطقة.

الدكتور فولوديمير شوماكوف القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا الخدمات اللوجستية الروسية الجيش الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

,محافظ بني سويف يلتقي خريجي دورات الحاسب الآلي من العاملين

جامعه دمياط

بطل دمياط.. علي إبراهيم نصر يفوز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية

صحة بني سويف

صحة بني سويف: استعدادات مكثفة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة أكتوبر المقبل

بالصور

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد