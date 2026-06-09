دبلوماسي أوكراني سابق : تقهقر روسي يلوح في الأفق في زابوريجيا

قال الدكتور فولوديمير شوماكوف، دبلوماسي أوكراني سابق، إن القوات المسلحة الأوكرانية أمسكت بزمام المبادرة في الحرب بفضل المسيّرات الأوكرانية، كما أن أوكرانيا تدمر الإمدادات والخدمات اللوجستية الروسية خلف خطوط الجبهة، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على الجيش الروسي في الجنوب أيضًا.

وأضاف خلال مداخلة الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في زابوريجيا يلوح في الأفق احتمال تراجع الجيش الروسي وانسحابه من بعض المناطق المحتلة، ومن المتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة أن نشهد تصاعدًا في الصراع، بل إننا نلاحظ هذا التصاعد بالفعل حتى اليوم.

وأوضح أنه يدور الحديث عن قصف أوكرانيا بالصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، وفي المقابل يواصل الرئيس الأوكراني إثارة قضية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما أن الحديث يتواصل حول تزويدها بأنواع مختلفة من الصواريخ.

المساعدات المطلوبة لأوكرانيا

ولفت إلى أن هناك رأي مشترك بين الدول الأوروبية بشأن تقديم المساعدات المطلوبة لأوكرانيا، ومن الجدير بالذكر أن دول البلطيق تُعد من أبرز حلفاء أوكرانيا، وهي تدعمها بشكل كبير، وذلك في ظل التهديدات الروسية المتكررة واحتمالات شن هجمات على هذه المنطقة.