سلوي عثمان تنضم لـ قلب شمس

تواصل الفنانة سلوي عثمان تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل" قلب شمس"، والمقرر عرض خارج الماراثون الرمضاني.

وتجسد سلوي عثمان داخل أحداث العمل شخصية ناظرة باحدي المدارس.

المسلسل يتشارك بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية، ومن المقرر عرضه علي أحدي المنصات خلال الموسم الشتوي.