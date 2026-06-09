الجيش الأردني : إحباط 231 محاولة تسلل وتهريب وضبط 11 مليون حبة كبتاجون

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إحباط 231 محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود منذ بداية عام 2026، وضبط نحو 11 مليون حبة كبتاجون وكميات من المواد المخدرة والأسلحة، في إطار الجهود الأمنية لمواجهة شبكات التهريب المنظمة.

وقال مدير العمليات البرية بالقوات المسلحة الأردنية، العميد ياسين القضاة، إن قوات حرس الحدود تعاملت خلال النصف الأول من العام الجاري مع 231 محاولة تهريب وتسلل، وتمكنت من ضبط 11 مليون حبة كبتاجون، و14 كيلوجراما من المواد المخدرة شملت مادتي "الهيدرو" و"الكريستال"، إضافة إلى 1670 كف حشيش.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية أسقطت كذلك 65 طائرة مسيرة، وضبطت العديد من قطع الأسلحة المتنوعة، مشيرًا إلى أن الحدود الأردنية تواجه تحديات أمنية متزايدة نتيجة تصاعد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر شبكات منظمة تستخدم وسائل وتقنيات متطورة.

وأوضح أن قوات حرس الحدود تواصل تنفيذ مهامها على امتداد الواجهات الحدودية للمملكة، التي يبلغ طولها نحو 1744 كيلومترًا، من خلال منظومة أمنية وعسكرية متكاملة تعتمد على المراقبة المستمرة والجاهزية العالية وسرعة الاستجابة.

وأكد القضاة أن القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تواصل تطوير قدراتها العملياتية والفنية والتكنولوجية وتعزيز منظومات المراقبة والاستطلاع، بما يضمن مواجهة أساليب التهريب المستحدثة والحد من نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة.



