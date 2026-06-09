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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا لتعزيز التعاون في قطاع السكة الحديد

السعودية
السعودية

وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الثلاثاء في الرياض، مذكرة تفاهم مع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، لتعزيز التعاون المشترك في قطاع السكك الحديدية.

وتأتي المذكرة في إطار جهود المملكة لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع النقل السككي، بما يسهم في دعم خدمات نقل الركاب، والارتقاء بجودة الخدمات التشغيلية، ودعم كفاءة سلاسل الإمداد، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون في مجالات مواصفات وتقنيات السكك الحديدية والابتكارات المرتبطة بها، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في أفضل الممارسات المتعلقة بتصميم وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية، إلى جانب تطوير الجوانب الهندسية والبنية التحتية ومعايير السلامة، ودعم التكامل في منظومة النقل، والعمل على الحد من التأثيرات البيئية للقطاع السككي.

وتشمل مجالات التعاون دعم أنشطة البحث والتطوير والاستكشاف، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتبني الابتكارات الحديثة بما يسهم في تطوير قطاع السكك الحديدية بالمملكة وتحسين أدائه التشغيلي.

وتنص المذكرة أيضًا على تعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر الأكاديميات المتخصصة في قطاع السكك الحديدية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات النوعية ودعم توطين الصناعات المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

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