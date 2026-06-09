بسبب إدمان الحشيش .. السجن سنة لشاب اعتدى على والدته بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، اليوم الثلاثاء، حبس "ع.م.ع"، 21 عامًا، عاطل، لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطي مخدر "الحشيش"، والتعدي تحت تأثيره على والدته "م.ع.م"، ربة منزل، وذلك بعد تنازلها عن القضية.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 719 لسنة 2026 كلي المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود بلاغ من المجني عليها حول قيام نجلها بالتعدي عليها وتعنيفها في مسكنهما.

وجاء في التحقيقات، أن المجني عليها تقدمت ببلاغ ضد نجلها تتهمه فيه بالتعدي المستمر عليها بالسب والإهانة والتهديد بالإيذاء، بجانب أنه كان يطلب منها أموالًا بغرض شراء المواد المخدرة، مستخدمًا أساليب الترهيب والترويع، فضلًا عن سبها وإهانتها عقب حصوله على الأموال.

وأضافت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه وبضبط المتهم تحرر محضر بالواقعة، وبإجراء تحليل مخدرات تبين أن العينة إيجابية.

وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بعضوية المستشارين: "إيهاب حسن نور الدين، وأنس أسامة العبد، وأمانة سر محمد البغدادي".