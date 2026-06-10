بعد الضربات الأمريكية.. الحرس الثوري يتوعّد: رد إيراني «ثقيل وحاسم» على واشنطن سيهز المنطقة

أعلنت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن ردًا "ثقيلاً وحاسمًا" سيتم توجيهه خلال لحظات، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طهران تستعد للرد بشكل حاسم على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي"، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين خلال الساعات الأخيرة.

من جانبه، أكد التلفزيون الإيراني سقوط مقذوفين في مناطق سيريك وقشم، مشيرًا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف مواقع ساحلية، شملت ميناء ومطار بندر عباس، إلى جانب مواقع في جزيرة قشم ومعسكر للجيش الإيراني في مدينة ميناب، فضلًا عن أهداف أخرى في ميناء سيريك، حيث سُمع دوي انفجارات في عدة مناطق.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات جوية "لأغراض الدفاع عن النفس"، بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ردًا على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية في وقت سابق.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "مضطرة للرد" على ما وصفه بالهجوم الإيراني، مشددًا على أن الرد الأمريكي يجب أن يكون "قويًا وحازمًا"، في إشارة إلى التصعيد العسكري الجاري.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن مروحية أمريكية تعرضت لهجوم أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، بالقرب من سواحل سلطنة عُمان، حيث رجحت التحقيقات الأولية أن طائرة مسيّرة إيرانية اصطدمت بها، ما أدى إلى سقوطها.

وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إيرانية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مناطق بندر عباس وقشم ومحافظة هرمزجان، وسط حالة من التأهب العسكري، مع سماع دوي انفجارات في عدة مواقع.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في منطقة الخليج التي تضم أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

ويترقب المجتمع الدولي تطورات الموقف خلال الساعات المقبلة، في ظل التحذيرات من تداعيات خطيرة قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.