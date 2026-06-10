في يومه العالمي .. اعرف فوائد الآيس كريم

يحتفي العالم اليوم سنويًا 10 من يونيو، باليوم العالمي لتناول الآيس كريم، يفضل العديد من الأشخاص تناول الآيس كريم بأطعمة وطرق مختلفة لذيذة.

وإليكم فوائد الآيس كريم

يحتوي الآيس كريم على عناصر غذائية تُعزز جهاز المناعة، يُصنع الآيس كريم من الحليب، الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين أ، وفيتامين د، والسيلينيوم، والزنك، وكلها ضرورية لصحة جهاز المناعة

المكون الرئيسي للآيس كريم هو الحليب، الغني بالبوتاسيوم، يُعد البوتاسيوم عنصراً مهماً لوظائف العضلات وأدائها، فضلاً عن دوره في تنظيم ضغط الدم والصحة العامة

كما أن هناك شيء مميز في الآيس كريم يجعلنا نعشقه بلا توقف، فهو معروف بقدرته على إثارة مشاعر إيجابية في الدماغ وتنشيط مراكز المتعة فيه، لذلك يفضله الجميع الكبار والصغار .