الغربية: ضبط 49 شيكارة دقيق مدعم و827 علبة سجائر مهربة

واصلت محافظة الغربية، جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتشديد المتابعة الميدانية ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توافر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات بالأسواق.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، وتحت إشراف ومتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملات موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 2450 كيلوجرامًا جرى تجميعها والتصرف فيها بالمخالفة للقواعد المنظمة، إلى جانب ضبط 827 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومحظور تداولها بالأسواق المصرية، فضلًا عن ضبط 134 كيس تبغ مهرب.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت الحملات من ضبط 500 كيلوجرام من الأرز مجهول المصدر داخل أحد المخازن، و100 كيلوجرام من زيت الأولين مجهول المصدر، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من اللانشون غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 123 كيس بهارات منتهية الصلاحية، في إطار جهود حماية الصحة العامة والتصدي للسلع غير المطابقة للاشتراطات.

ردع مخالفين

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في توجيه ضربات حاسمة لكل صور التلاعب بالسلع المدعمة أو تداول المنتجات المجهولة المصدر والمهربة، مشددًا على أن الحملات الرقابية لن تتوقف، وأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمواطن أو تمس الأمن الغذائي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد جميع المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل.