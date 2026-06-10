محافظ الغربية يشهد الاحتفال السنوي الخامس بيوم الطبيب

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الاحتفال السنوي الخامس بيوم الطبيب الذي نظمته نقابة أطباء الغربية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع الطبي بجامعة طنطا، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ، الأستاذ الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب، الأستاذ الدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، الأستاذ الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، إلى جانب لفيف من القيادات الطبية والتنفيذية ، وعدد كبير من الأطباء من مختلف التخصصات، وذلك تقديرًا لدورهم الوطني والإنساني في خدمة المجتمع والحفاظ على صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال كلمته، أعرب محافظ الغربية عن اعتزازه بما يقدمه أطباء مصر عامه واطباء الغربية بصفة خاصة من جهود مخلصة ورسالة سامية، مؤكدًا أن الطبيب المصري يمثل نموذجًا للعطاء والتفاني، وأن ما يقدمه أبناء المهنة من تضحيات يومية يعكس مكانة الطب كإحدى أسمى المهن الإنسانية التي تحفظ الأرواح وتصنع الأمل في نفوس المرضى وأسرهم.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي وتطوير خدماته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يتحقق إلا من خلال كوادر طبية مؤهلة ومخلصة تمتلك العلم والخبرة والقدرة على مواجهة التحديات، وهو ما يجسده أطباء الغربية في مواقع عملهم المختلفة.

تكريم أطباء الغربية

وشهد الاحتفال تكريم عدد من رواد المهنة والأطباء المثاليين وأصحاب الدرجات العلمية المختلفة، إلى جانب تكريم أصحاب المعاشات، حيث أكد محافظ الغربية أن هذا التكريم يمثل رسالة تقدير مستحقة لكل من أفنى سنوات عمره في خدمة المرضى، مشددًا على أن الطبيب سيظل أحد أهم أعمدة بناء الإنسان وحماية المجتمع ودفع مسيرة التنمية.