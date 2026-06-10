الفنانة نورهان: أحب الأدوار الجريئة بشرط أن تكون هادفة وليست خارجة عن القيم

أكدت الفنانة نورهان أنها سعيدة بمشاركتها في أعمال فنية تجمع أجيالًا مختلفة من الفنانين، معتبرة أن هذا التنوع يمنحها خبرات متعددة ويثري تجربتها الفنية.

وقالت نورهان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إنها لا تمانع تقديم الأدوار الجريئة، موضحة أنها تميل لهذا النوع من الأدوار طالما يحمل مضمونًا ورسالة واضحة تخدم العمل الفني. وشددت في الوقت نفسه على ضرورة التفرقة بين الأدوار الجريئة التي تُقدم في إطار فني، وبين الأدوار التي قد تخرج عن حدود القيم أو تتسم بغياب الهدف الدرامي.

داخل العمل

وتابعت أنها في حال عُرض عليها تجسيد دور جريء ضمن عمل فني مناسب وهادف، فلن ترفضه، مؤكدة أن المعيار الأساسي بالنسبة لها هو جودة الفكرة وسياقها داخل العمل.



