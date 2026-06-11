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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرسوة تفتح أبوابها لتنزانيا.. جولة صناعية تبحث فرص الشراكة والاستثمار

لجنة أفريقيا
لجنة أفريقيا
ولاء عبد الكريم

واصلت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، فعالياتها مع الوفد التنزاني رفيع المستوى من خلال زيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية الحرة بالرسوة في بورسعيد، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتنزانيا ودعم فرص الاستثمار المشترك.
 

تنسيق صناعي
 

وشهدت الزيارة تنسيقًا ومتابعة من المهندس محمد سليمان، عضو مجلس إدارة ووكيل غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من الزيارة وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
 

تفقد المصانع
 

وتضمنت الجولة زيارة عدد من المنشآت الصناعية العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الزيوت، وتصنيع وتعبئة الأسماك، وصناعة الدهانات، حيث اطلع الوفد التنزاني على خطوط الإنتاج الحديثة والتقنيات المستخدمة وأنظمة الجودة المطبقة داخل المصانع.
 

بحث الشراكات
 

وعلى هامش الزيارة، عقد الجانبان المصري والتنزاني مباحثات موسعة تناولت فرص إقامة شراكات صناعية وتجارية جديدة، إلى جانب بحث آليات نقل الخبرات الصناعية المصرية وتسهيل حركة التجارة وزيادة تدفقات المنتجات بين البلدين.
 

تأهيل الكوادر
 

وفي خطوة تستهدف دعم التعاون الصناعي، أعلنت إحدى الشركات المصرية المشاركة عن مبادرة لتدريب كوادر وعمالة من تنزانيا داخل منشآتها الصناعية، بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتأهيل الكفاءات البشرية لدعم التنمية الصناعية المشتركة.
 

دعم التكامل
 

وتأتي الزيارة في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز حضورها الاقتصادي داخل الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاق التعاون مع دول القارة، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وتنزانيا.

لجنة أفريقية بعثة تجارية بعثة أفريقية

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