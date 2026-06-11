القبض على لص سرق هاتف سيدة فى حالة إغماء داخل صيدلية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإستغلال تعرض إحدى العاملات داخل صيدلية لحالة إغماء وسرقة هاتف محمول من داخل الصيدلية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وبسؤالها أقرت بأن الواقعة بتاريخ 27 / مايو المنقضى، وإتهمت الشخص الظاهر بالمقطع بسرقة هاتفها المحمول بإسلوب "المغافلة".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.