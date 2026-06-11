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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يترجم مطالب أصحاب ورش ومصانع الأخشاب بدفرّة إلى إجراءات تنفيذية ويعزز الخدمات الطبية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في إطار حرص محافظة الغربية على دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم الخدمات الطبية بالوحدة الصحية بقرية دفرّة، وذلك استجابةً للمطلب الذي طرحه أصحاب مصانع وورش الأخشاب والأثاث خلال اللقاء الموسع الذي عقده المحافظ لبحث سبل دعم القطاع وتعزيز قدرته الإنتاجية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من المقترحات والمطالب التي عرضها أصحاب المصانع والعاملون بالقطاع، حيث أكدوا أهمية توفير بعض التخصصات الطبية داخل الوحدة الصحية بالقرية، بما يلبّي احتياجات الأسر والعاملين ويخفف عنهم أعباء الانتقال للحصول على الخدمة الطبية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعلى الفور، تم التنسيق مع  مديرية الصحة بالغربية والاستجابة للمطلب، حيث جرى توفير أطباء الجلدية وطب الأسرة والعظام بالوحدة الصحية بقرية دفرّة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالقرية ويخفف عنهم مشقة الانتقال للحصول على الرعاية الصحية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن دعم التكتلات الاقتصادية لا يقتصر على تهيئة مناخ الاستثمار والإنتاج فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والعاملين بها، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في الاستماع إلى المواطنين والتعامل الفوري مع مطالبهم بما يحقق التنمية المتكاملة ويحسن جودة الحياة داخل القرى المنتجة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل دفرة مركز طنطا الخدمات العلاجية

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