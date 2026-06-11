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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إشادة بفيلم Toy story 5.. من أفضل أجزاء السلسلة وأكثرها عاطفية

Toy story 5
Toy story 5
قسم الفن

بعد العرض العالمي الأول لفيلم Toy Story 5 والذي أقيم في لوس أنجلوس، جاءت ردود الفعل الأولى شديدة الإيجابية، حيث وصف عدد من النقاد الفيلم بأنه واحد من أفضل أجزاء السلسلة وأكثرها تأثيرًا عاطفيًا، مع إشادة خاصة بالدور المحوري الذي تلعبه شخصية جيسي والقصة التي تتناول العلاقة المتغيرة بين الأطفال والألعاب التقليدية في عصر التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلي تأكيدهم على أن سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة من لا تزال تحافظ على مستواها المتميز بعد 30 عامًا من انطلاقها، ووصفت ردود الفعل الأولى الفيلم بأنه "عاطفي وعميق ومؤثر للغاية"، بل واعتبره البعض واحدًا من أفضل أفلام عام 2026.

وأشاد الناقد سكوت مينزل بالفيلم في بوست نشره عبر منصة إكس، مؤكدًا أن الجزء الخامس يرتقي إلى مستوى الأجزاء الثلاثة الأولى، بفضل مزيجه المتوازن من الفكاهة والمشاعر الإنسانية والسحر المعتاد الذي تشتهر به أفلام بيكساروديزني، وكتب "يُعد «Toy Story 5» عودة رائعة ومؤثرة لاستوديوهات بيكسار، وتذكيرًا جديدًا بسبب اعتبار سلسلة «Toy Story» واحدة من أعظم سلاسل الأفلام على الإطلاق. الفيلم مؤثر وعاطفي ومضحك للغاية، وقد يصبح واحدًا من أفضل أفلام عام 2026".
 

وأعرب دانيال بابتيستا مقدم برنامج  The Movie Podcast عن إعجابه الشديد بالفيلم، واصفًا مشاهدته بأنها " تجربة سينمائية ستبقى في ذاكرة جيل كامل"، مشيرًا إلى أن العمل يقدم "القصة التي نحتاجها في الوقت الحالي"، وأضاف "تقدم بيكسار وديزني مرة أخرى فيلمًا عميقًا ومؤثرًا يستحق المشاهدة،  شخصية «Smarty Pants» التي يؤدي صوتها كونان أوبراين من أفضل الشخصيات الجديدة في تاريخ السلسلة، وهذا الفيلم هو قصة جيسي بامتياز، كما أن الشريف وودي يواصل التألق".
 

أما جاز تانجكاي محررة قسم الفنون في مجلة فارايتي فقد وصفت الفيلم بأنه "ساحر ومثالي بكل المقاييس"، مؤكدة أن شخصية جيسي تحصل أخيرًا على المساحة الدرامية التي تستحقها، وقالت: "الفيلم عاطفي ومضحك ودافئ للغاية، أحببت الشخصيات الجديدة، وضحكت وبكيت في الوقت نفسه من روعة  Toy Story 5"، كما انضمت ميريديث لوفتاس محررة موقع Collider إلى قائمة المادحين، مؤكدة أن الفيلم فاجأها بعمقه العاطفي، وكتبت "تناول الفيلم للصراع بين التكنولوجيا والألعاب التقليدية من خلال شخصية جيسي أنتج قصة عميقة ومؤثرة للغاية جعلتني أبكي، أضعه في نفس مستوى «Toy Story 2» وToy Story 3  إنه فيلم ممتاز بالفعل".

شهد العرض العالمي الأول لفيلم "Toy Story 5" أجواءً احتفالية ضخمة في هوليوود، حيث اجتمع نجوم العمل وصناع الفيلم وعدد كبير من الصحفيين والنقاد في واحدة من أبرز الفعاليات السينمائية لهذا العام. وأقيم العرض بحضور أبطال الأداء الصوتي الرئيسيين، وفي مقدمتهم توم هانكس، الذي يجسد شخصية وودي، وتيم ألين صوت باز لايتيير، وجوان كوزاك التي تعود لتقديم شخصية جيسي، إلى جانب الممثلة جريتا لي وعدد من المشاركين الجدد في الفيلم.
 

وخطف الحدث الأضواء بظهور النجمة العالمية تايلور سويفت، التي فاجأت الحضور بأداء حي لأغنيتها الجديدة "I Knew It, I Knew You"، والتي كتبتها خصيصًا للفيلم. كما شاركت الموسيقار المخضرم راندي نيومان أداء الأغنية الكلاسيكية الشهيرة "You've Got a Friend in Me"، وسط تفاعل كبير من الحضور وتصفيق حار داخل القاعة، كما شهدت السجادة الحمراء العديد من اللحظات اللافتة، أبرزها قيام تايلور سويفت بإحضار نسخة VHS أصلية من فيلم "Toy Story" الأول وطلبها توقيع توم هانكس وتيم ألين عليها، في مشهد أثار إعجاب الجمهور ووسائل الإعلام.
 

تدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال، حيث يعود الأبطال المحبوبون "باز"، و"وودي"، و"جيسي" في مغامرة جديدة ومليئة بالتحديات، بعد أن يتعرّفوا على اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ويجد الثلاثي أنفسهم في اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالمٍ باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، يسعى الأبطال لإنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.
 

تعود الشخصيات المحبوبة بصوت ممثليها الأصليين، توم هانكس بدور وودي، تيم ألين بدور باز لايت يير، جوان كوزاك بدور جيسي، بليك كلارك بدور سلينكي دوج، توني هيل بدور فوركي، والاس شون بدور ريكس، جون راتزنبرجر بدور هام، بالإضافة إلى أعضاء جدد مثل سكارليت سبيرز بدور بوني وجريتا لي بدور ليلي باد، وبعد وفاة بعض الأصوات الأصلية مثل دون ريكلز وإستيل هاريس، تم الاستعانة بممثلين جدد لأداء أدوار السيد والسيدة بطاطس، ويُخرج الفيلم أندرو ستانتون، بمشاركة ماكينا هاريس، ويؤدي الأصوات كل من تيم ألين، وبليك كلارك، وأني بوتس، الفيلم من إنتاج شركتي Pixar Animation Studios  وWalt Disney Pictures  وتوزيع United Motion pictures، الفيلم يستعد للانطلاق عالميًا يوم 19 يونيو، بينما يعرض بدور العرض المصرية من يوم 18 يونيو ، وسط توقعات بأن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا باعتباره أول جزء جديد من السلسلة منذ سنوات.

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