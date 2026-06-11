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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التربية ليست وصفة جاهزة.. كيف تتعامل مع شخصية طفلك بشكل صحيح؟

الأطفال
الأطفال
محمد البدوي

أصبحت عملية تربية الأبناء في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف جوانب الحياة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى؛ وبين التمسك بالقيم والأساليب التقليدية ومحاولة مواكبة مفاهيم التربية الحديثة، يجد كثير من الآباء أنفسهم أمام تحديات يومية تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والمرونة. 

نموذج مثالي أو قواعد ثابتة

ويؤكد المتخصصون أن نجاح التربية لا يرتبط باتباع نموذج مثالي أو قواعد ثابتة، بل يعتمد على فهم احتياجات كل طفل والتعامل مع شخصيته الفريدة بما يحقق التوازن بين التوجيه والاحتواء.

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أساليب التربية التقليدية

وأكد الدكتور تامر شلبي، الخبير التربوي، أن التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم فرضت واقعًا جديدًا على الأسر، مشيرًا إلى أن مواكبة هذه المتغيرات أصبحت ضرورة لا غنى عنها، لكنها تتطلب تحقيق توازن بين أساليب التربية التقليدية والمفاهيم الحديثة.

التربية القديمة والحديثة 

وأوضح شلبي أن التربية الحديثة لا تعني الوصول إلى الكمال أو المثالية، بل تعتمد على المرونة والتفاعل المستمر مع الأبناء، مع التركيز على التوجيه والتقويم بدلاً من فرض السيطرة الكاملة، مؤكدًا أن الجدل حول الأفضل بين التربية القديمة والحديثة سيظل قائمًا، لأن التحدي الحقيقي يكمن في حيرة الآباء أنفسهم أمام المتغيرات المتسارعة.

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الحفاظ على النتائج الإيجابية

وأشار إلى أن العديد من الآباء يشعرون بتأنيب الضمير نتيجة انشغالهم بضغوط الحياة والعمل، ما يدفع بعضهم إلى محاولة تعويض أبنائهم بطرق مختلفة، إلى جانب تأثرهم بخبراتهم الشخصية في الطفولة، والتي جمعت بين جوانب إيجابية وأخرى اتسمت بالقسوة، الأمر الذي يجعلهم يسعون لتجنب الأخطاء التي تعرضوا لها مع الحفاظ على النتائج الإيجابية نفسها.

التوازن بين الحزم والمرونة

وأضاف أن تحقيق التوازن بين الحزم والمرونة يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الأسر اليوم، موضحًا أن التواصل مع الأبناء بلغتهم وفهم اهتماماتهم ومواكبة متطلبات العصر أصبح أمرًا ضروريًا لتجنب اتساع الفجوة بين الأجيال، خاصة أن كثيرًا من الأساليب التربوية القديمة لم تعد قابلة للتطبيق بالشكل نفسه في الوقت الراهن.

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اعتماد أساليب متنوعة

وشدد الخبير التربوي على أنه لا توجد قاعدة موحدة أو طريقة مثالية يمكن تعميمها على جميع الأطفال، مؤكدًا أن لكل طفل شخصيته واحتياجاته وسماته الخاصة، وهو ما يستوجب اعتماد أساليب متنوعة تتناسب مع طبيعة كل حالة.

فهم الطفل واحترام اختلافاته

وأكد أن الهدف من التربية ليس أن يصبح الابن نسخة مكررة من والديه، بل أن يتمكن من تطوير شخصيته وقدراته ليصبح أفضل بطريقته الخاصة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية التربوية يبدأ من فهم الطفل واحترام اختلافاته الفردية.

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اختلاف الطباع والقدرات

واختتم شلبي حديثه بالتأكيد على أن فرض أسلوب تربوي واحد على جميع الأبناء غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية، في ظل اختلاف الطباع والقدرات بين الأطفال، داعيًا الآباء إلى التحلي بالمرونة والوعي في اختيار الأساليب التي تناسب كل طفل على حدة.

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