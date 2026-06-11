حملة تفتيشية مكثفة على المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية بحي شمال الغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية بنطاق حي شمال، حيث شملت أعمال التفتيش 5 منشآت تجارية وخدمية، وذلك في إطار جهود المحافظة لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة بضرورة تحقيق الانضباط الكامل بالأسواق والمنشآت التجارية.

وجرى تنفيذ الحملة بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، وإدارة البيئة بحي شمال، وإدارة تراخيص المحلات، وإدارة السلامة والصحة المهنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير إدارة البيئة بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن توجيه 5 إنذارات لعدد من المنشآت بسبب مخالفات متنوعة، شملت عدم وجود رخصة نشاط، وعدم استخراج رخصة إشغال، وعدم توافر شهادات صحية لبعض العاملين، فضلًا عن عدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية ومتطلبات سلامة الغذاء.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر نظافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش.

وفي السياق ذاته، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين بالتحفظ على كمية من اللحوم المجمدة والمنتجات الصناعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين أن بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المضبوطات.

وأكدت الحملة على أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات ضرورة الالتزام بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، مع التنبيه بأن المخالفين سيتعرضون للإجراءات القانونية المقررة.

كما نبهت الجهات المشاركة جميع المنشآت بسرعة التوجه إلى مقر الحي لاستكمال إجراءات استخراج السجل البيئي والتراخيص ورخص الإشغال المطلوبة، وذلك للحفاظ على الصالح العام وضمان استمرار تطبيق منظومة الانضباط والرقابة داخل الأسواق والمنشآت التجارية بمدينة الغردقة.