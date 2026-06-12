أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين توقيع بروتوكول تعاون مع نادي سوتير الرياضي بمدينة 6 أكتوبر، لتخصيص 100 عضوية لأعضاء النقابة وأسرهم، وذلك في إطار تقديم مزايا وخدمات جديدة للأعضاء والاستفادة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي يوفرها النادي.

ويقع نادي سوتير الرياضي على مساحة 12.5 فدان داخل كمبوند دار مصر بمدينة 6 أكتوبر، بالقرب من مشروع مدينة الصحفيين، ويضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والترفيهية المصممة وفق معايير عالمية، بما يوفر بيئة رياضية واجتماعية متكاملة للأعضاء وأسرهم.

ويتضمن البروتوكول منح أعضاء النقابة خصمًا خاصًا بنسبة 10% على قيمة العضوية، لتصل قيمتها إلى 133 ألفًا و380 جنيهًا بدلًا من 148 ألفًا و200 جنيه، مع إعفاء كامل من المصروفات الإدارية وعدم سداد أي دفعة مقدمة عند الاشتراك.

البروتوكول يوفر تسهيلات في السداد

كما يوفر البروتوكول تسهيلات في السداد من خلال نظام تقسيط يصل إلى عامين دون فوائد، بقسط شهري يقارب 5558 جنيهًا، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الاستثمار في العضوية من خلال إعادة بيعها وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

ويتيح النادي كذلك إضافة الأم والأب للزوج أو الزوجة إلى العضوية مقابل 20% من قيمة العضوية لكل منهما، بما يوسع نطاق الاستفادة لأفراد الأسرة.

ويضم النادي ملعب كرة قدم قانونيًا بالنجيل الطبيعي، وملعبًا خماسيًا، وملاعب تنس، وملاعب متعددة الأغراض لكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، إلى جانب ملاعب بادل تنس، فضلًا عن حمامي سباحة نصف أوليمبي وحمام سباحة للأطفال.

كما يضم صالات جيم حديثة تناسب مختلف الأعمار، ومنطقة مخصصة للتدريبات الرياضية، ومنطقة آمنة ومتكاملة للأطفال، بما يجعله وجهة رياضية وترفيهية متكاملة للأسر.

وأوضحت لجنة النشاط أن الحجز سيكون بأسبقية التسجيل وحتى اكتمال العدد المخصص للعضويات، مشيرة إلى أن على الراغبين في الاشتراك إلى التوجه للدور الأول بمجمع الخدمات بنقابة الصحفيين لاستيفاء استمارة الاشتراك