تحرك جديد ضد الممتنعين عن سداد النفقة.. رسائل تحذيرية لـ 5 آلاف محكوم عليهم

كشف الإعلامي محمد شردي، خلال برنامج الحياة اليوم، عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة بحق الممتنعين عن سداد النفقة، في خطوة تستهدف ضمان حصول الأسر على حقوقها المالية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

أولى دفعات الممتنعين عن السداد

وأوضح شردي أن وزارة العدل تسلمت بيانات 5122 شخصًا صدرت بحقهم أحكام نفقة ولم يلتزموا بالسداد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ في إرسال رسائل نصية لتحذيرهم من الإجراءات التي قد تُتخذ حال استمرار الامتناع عن الدفع.

إجراءات لتحفيز السداد

وأشار إلى أن هذه الرسائل تهدف إلى منح المحكوم عليهم فرصة لتوفيق أوضاعهم، سواء عبر سداد المستحقات أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مؤكدًا أن مرحلة تجاهل أحكام النفقة دون مساءلة لم تعد مقبولة.

تعاون بين عدة جهات

ولفت شردي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي وبنك ناصر الاجتماعي، لضمان تنفيذ الأحكام واسترداد الحقوق.

أكثر من 103 آلاف قضية

وأضاف أن عدد قضايا النفقة التي تنتظر المتابعة يتجاوز 103 آلاف قضية، موضحًا أن القائمة الأولى التي تضم 5122 حالة تمثل بداية خطة أوسع للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

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