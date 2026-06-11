وليد هندي : 170 دولة تستخدم الطب البديل وعلى رأسها الهند والصين

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن هناك بعض الأشخاص يروجون لعلاجات وهمية ويستغلون المرضى، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر وعدم اللجوء إلى هؤلاء الأشخاص.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه حتى وقت قريب كان البعض يتحدث عن العلاج ببول الإبل أو بالكركم وغيرها من الممارسات الشائعة، ويتركون الأدوية والعلاجات الطبية المعتمدة.

وكشف أنه خلال عام 2023 عُقد مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، تم خلاله الإعلان عن أن 170 دولة من أصل 198 دولة أقرت بأن شعوبها تستخدم العلاج الشعبي أو التكميلي، المعروف أيضًا باسم الطب البديل، مشيرًا إلى أن الهند والصين تتصدران الدول الأكثر استخدامًا لهذا النوع من العلاج.

وأوضح أن الهند لديها وزارة متخصصة في أنظمة الطب التقليدي وعلوم الحياة، وتشمل اليوجا والعلاجات التقليدية الأخرى، كما أشار إلى أن بعض الدول الأفريقية، مثل تنزانيا، تشهد انتشارًا واسعًا لممارسات الطب الشعبي.