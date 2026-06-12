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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في عيد ميلاد نضال الشافعي.. خالد جلال اكتشفه والزعيم نقطة تحول بمشواره

نضال الشافعي
نضال الشافعي
سعيد فراج

يحتفل النجم نضال الشافعي، اليوم الجمعة 12 يونيو بعيد ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1978. 

ولد نضال الشافعي، بمحافظة المنوفية، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1999، ليلتحق بعدها بمركز الإبداع الفني تحت قيادة المخرج خالد جلال، وقدم «الشافعي» عدة عروض على خشبة مسرح الدولة منها: (محاكمة غانم سعيد، المجند 311، مسافر ليل). 

واستطاع نضال الشافعي، أن يفرض نفسه على الوسط الفني سريعا بموهبته المتفردة، وذلك منذ أول ظهور سينمائي له بفيلم «ملاكي الإسكندرية» مع المخرجة ساندرا نشأت، ليعمل بعدها في مسلسل الست كوم الشهير «تامر وشوقية» مع الفنان أحمد الفيشاوي ومي كساب، إذ قدم شخصية «سيد» سائق الميكروباص، وشقيق البطلة شوقية، ليضفي على الشخصية طابع كوميدي ترك بصمة في ذاكرة المشاهد. 

وروى نضال الشافعي، كيف كان لمسلسل تامر وشوقية، دورا في أن يشاهده الزعيم عادل إمام ويلفت نظره إليه ويرشحه للعمل مع، ليتحول مشواره الفني بعد تعاونه مع الزعيم. 

نضال الشافعي وتعاونه مع الزعيم

وفي مارس الماضي، تحدث نضال الشافعي، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام، وما اكتسبه من التعاون الفني بينهما. 

وقال نضال الشافعي: «عادل إمام أسطورة لن تتكرر.. مصر ولادة وكل حاجة ولكن في نماذج وأساطير في حد ذاتها.. وأستاذ عادل نقلة نوعية لأي حد اشتغل معاه وربنا يديله الصحة .. وأنا بتواصل مع محمد عادل إمام دايما ويطمن على الاستاذ منه الحمد لله هو كويس وبصحة جيدة وأتمناله كل الخير والصحة». 

وتابع نضال الشافعي: «أستاذ عادل إمام ليه فضل علي كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى.. هو جمهوره ومحبينه حوالي 370 مليون يعني الوطن العربي كله وأجزاء من أوروبا والعالم فاللي بيشتغل معاه بيتعرف لجمهور كبير جدا وبيتقدم على صينية من دهب بيها للناس». 

وحول كواليس العمل معه، قال نضال الشافعي: «أستاذ عادل تتعلم منه طول ما انت قاعد جنبه.. فهو رجل بهذه القيمة والعظمة والجمال وملتزم أكتر من أقل عامل موجود في اللوكيشن يعني لو اللوكيشن حضور الساعة 8 أستاذ عادل بيبقى الساعة 7 موجود حضور مش أقولك قدام الكاميرا». 

وروى نضال الشافعي، موقفا مع الزعيم عادل إمام، قائلا: «كان يجمعنا كلنا في أوضة حد فينا أو عنده ويقعد يتفرج على الأعمال بنفسه ويختار ممثلين يشتغلوا معاه بنفسه ويقول أنا عايز ده هتولي ده وحصلت بشكل مباشر قدام عيني بينه وبين أحمد مكي كان نفس الفكرة وإحنا في تامر وشوقية عجبوا مكي جداً من كتر الفرجة واختاره يشتغل معاه.. ونفس الحكاية حصلت معايا لما اتقابلنا قبل ما نشتغل مع بعض قالي هنشتغل سوا هبعتلك». 

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