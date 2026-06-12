فيلم الكراش يتزيل شباك التذاكر في أولى أيام عرضه بالسينما

تزيل فيلم “الكراش” من بطولة الفنان أحمد داود، شباك التذاكر في أولي أيام عرضه بالسينمات.

حيث حقق الفيلم ايرادات بلغت مليون و 12 الف جنية، في أولي ايام عرضه بالسينمات.

أبطال فيلم الكراش

يضم الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، ومريم الجندي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

قصة الفيلم الكراش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تتشابك العلاقات بين الأبطال، إذ تقع ميرنا جميل في حب حسن أبو الروس، رغم إعجاب أحمد داود بها، وهو ما يخلق حالة من التوتر العاطفي وتداخل المشاعر، لتتطور الأحداث في سياق مليء بالمواقف الإنسانية واللمسات الكوميدية الخفيفة.