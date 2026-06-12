الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ كلبًا عالقا في شرفة شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إنقاذ كلب عالق في شرفة عقار بالطابق الثالث دائرة قسم العطارين، وتم إنقاذة باستخدام معدات الحماية المدنية.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ عن وجود كلب عالق باحد العقارات دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الحماية المدنية الي مكان البلاغ وتبين وجود كلب عالق مربوط بجنزير حديدي بالرقبة بشرفة عقار بالطابق الثالث وعلي الفور تحركت فرق الإنقاذ مستخدمة السلم الهيدوليك ، تمكنوا من التعامل مع الموقف وإنزال الكلب بأمان، وسط إشادة من الأهالي.

وتبين أن الكلب يوجد بشقة سيده تعاني من عدم اتزان وتربي مجموعة من الكلاب وتركت الكلب بشرفة الشقة ما أدى لتعرضه للخنق من الرقبة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.