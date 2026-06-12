محافظ أسوان عن افتتاح مسجد شهداء بدر بنجع الشطب: منبر دعوي وخدمي للأهالي

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مسجد شهداء بدر بنجع الشطب بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع فى إنشاء وتطوير دور العبادة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأوضح محافظ أسوان أن المسجد مقام على مساحة 150 م2، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 3 ملايين جنيه، بما يسهم في توفير منبر دعوي وخدمي لأهالي نجع الشطب وقرية سلوا بحري، وتقديم الخدمات الدينية والثقافية للمواطنين فى بيئة مناسبة .

وعقب الافتتاح؛ أدى المهندس عمرو لاشين، صلاة الجمعة بمسجد شهداء بدر، وذلك بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، والعميد سمير سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وعدد من القيادات التنفيذية والأهالي.



خطبة الجمعة حول دور الأسرة في بناء الإنسان

وتناولت خطبة الجمعة موضوع "أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان"، والتي تناولت أهمية تماسك الأسرة ودورها المحوري في ترسيخ القيم الإيجابية وبناء مجتمع مستقر قادر على تحقيق التنمية.

استمرار خطة إعمار المساجد بأسوان

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة فى دعم جهود وزارة الأوقاف لاستكمال أعمال إنشاء وتطوير المساجد بمختلف مراكز ومدن أسوان، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو الاهتمام ببيوت الله وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

افتتاحات جديدة ضمن خطة وزارة الأوقاف

وأشار محافظ أسوان إلى أنه جارِ استكمال افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة خلال الفترة القادمة؛ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وبالتنسيق مع المحافظة، لخدمة المواطنين وتعزيز دور المساجد فى نشر الفكر الوسطى المستنير.